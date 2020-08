Uno de los jugadores más importantes que tuvo el Barcelona en sus filas hace unos años, se puso bastante crítico con la situación actual del club. Javier Mascherano, jugador argentino que defendió la camiseta ‘Blaugrana’ hace unos años, criticó al equipo por todo lo que ha pasado en los días recientes, pues considera que se han alejado de la filosofía que los hizo ‘grandes’.

En entrevista con Diego “El Chavo” Fucks, Javier Mascherano se lanzó con todo contra el Barcelona y habló de su actualidad, pues sabe que no están haciendo bien las cosas y el modelo actual no se parece en nada al de antes, considerando que abandonaron las ideas que los llevaron a lo más alto en España y Europa.

“El club se ha alejado del modelo y de su filosofía, la que ha conseguido objetivos y ha enamorado a su gente. Ya no están jugando igual y parece que no quieren hacerlo”, mencionó el argentino.

Aunado con esto, Mascherano considera que este Barcelona no tiene la misma idea del famoso ‘tiki taka’, que se basaba en ser dueño del balón, de pases rápidos y generar ocasiones de peligro, pues ahora no tienen una identidad en la cancha y es algo que no deben dejar de lado.

“El fútbol evolucionó. Si bien tiene características bien diferentes a las mías, Leandro Paredes es un muy buen sucesor. Hay chicos nuevos que están jugando muy bien” @Mascherano en mi canal de YouTubehttps://t.co/U4Fd1DUz0p — Diego “Chavo” Fucks (@ChavoFuchs) August 18, 2020

“Barcelona se fue alejando del juego posicional y eso es un poco a lo que tiene que volver el club, es a lo que está educado el hincha. Teniendo a Messi es un pecado no jugar posicionalmente. Hay que ver cuánto tiempo está dispuesto el aficionado a esperar, porque los cambios necesitan de mucho tiempo”, comentó en entrevista.

Finalmente Mascherano consideró que el FC Barcelona fue muy inferior al Bayern Múnich; el argentino esperaba que al ser la serie a un juego lo dieran todo en la cancha pero fue claro el dominio de los ‘Bávaros’ sobre ellos, por ende fue ‘fácil’ que quedaran eliminados.

“Tenía la esperanza que al ser una eliminatoria a un partido, el Barça podía tener chances de pasar, pero está claro que el Bayern fue muy superior y no sólo en el resultado, también en el desarrollo del juego. Cada vez que suceden estas cosas, el club entra en ebullición. En el Barcelona no alcanza con ganar”, sentenció Mascherano.

La etapa de Mascherano en el Barcelona

Javier Mascherano defendió la camiseta del Barcelona por 8 temporadas, del 2010 al 2018, tiempo en el que tuvo acción en 333 partidos, marcó un gol, se consagró con 5 títulos de La Liga, 5 Copas del Rey, 3 Supercopas de España, 2 Champions League, 2 Supercopas de Europa y 2 Mundial de Clubes.