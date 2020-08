Marco Fabián recientemente anunció su regreso a la Liga MX tras fichar con el Juárez FC. El mexicano, quien jugó en Europa y la MLS por algunos años, sabe que la afición de nuestro país nunca está contenta con nada y es que siempre encuentra algo que criticarle a los futbolistas aztecas, siendo la envidia y el egoísmo las características principales de cada uno.

En entrevista con el Youtuber ‘Zabalive’, Marco Fabián criticó a la afición mexicana por siempre atacar a los futbolistas. No importa lo que hagan o dónde hayan jugado, siempre habrá algún punto malo para atacarlo y el ejemplo perfecto para él es ‘Chicharito’ Hernández, quien no deja de ser el blanco de los ataques pase lo que pase.

“¡A Chicharito cómo le tiran! La gente dice: ‘Ah, jugó en el Real Madrid y en el Manchester United pero siempre en la banca’. Él es el ejemplo. Es el máximo goleador de la Selección Mexicana, ha jugado en los mejores equipos del mundo y es uno de los más criticados de México. Ese es el mayor ejemplo”, comentó Marco Fabián sobre los mexicanos.

Marco Fabián considera que esa envidia y egoísmo se presenta en cualquier ámbito, no sólo en el futbol, pues la gente mexicana espera a que alguien destaque o quiera hacerlo para atacarlo, hecho que es lamentable en su opinión.

“Lo he dicho siempre, algo que se manifiesta mucho en México es la envidia y el egoísmo, pero esto en cualquier ámbito y no solo en el futbol. En México no se ve más allá de apoyarnos a nosotros mismos, de estar felices de que alguien triunfe, de decir ‘mira ese es mexicano y vamos a apoyarlo porque también me representa porque soy mexicano’”, dijo Marco Fabián.

Finalmente el exjugador del Al-Sadd de Xavi Hernández quiso terminar con las comparaciones que hay entre Raúl Jiménez y ‘Chicharito’ Hernández, pues cree que hay que disfrutar su futbol y no ponerlo uno contra otro.

“Los dos son grandísimos jugadores, no hay porque compararlos, hay que disfrutar que tenemos a dos mexicanos compitiendo a nivel mundial y valorarlos. Pero a ‘Chicharito’ lo critican y dicen ‘él tuvo más goles porque tuvo suerte, porque metía goles donde el balón se le estrellaban, porque se enfrentó a selecciones como Costa Rica que le metían seis y eso es fácil’ y mejor deberían estar orgullosos de tener a un jugador como él“, sentenció Marco Fabián.

¿Cuándo debutaría Marco Fabián en la Liga MX?

Según la última información, Marco Fabián se encuentra afinando los últimos detalles de su entrenamiento y podría debutar con el Juárez FC el próximo viernes 21 de agosto en punto de las 21:30 hrs, día en que la escuadra fronteriza se medirá al León en el juego correspondiente a la jornada 6 de la Liga MX, así que habrá que estar atento para verlo de nuevo en acción.