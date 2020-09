El clásico francés entre el PSG y el Marsella terminó ‘calientito’. En los minutos finales tuvo lugar una batalla campal que dejó a varios jugadores expulsados, entre ellos Neymar (quien acaba de firmar con Puma), quien sería el futbolista más afectado, pues se reveló la sanción que enfrentaría y dejaría solo al cuadro parisino por un muy buen tiempo.

El Olympique de Marsella venció por 0-1 al PSG en un duelo que fue complicado, parejo pero muy intenso. Una falta sobre el final elevó la temperatura entre los jugadores y tras una serie de comentarios, todo explotó.

El juego ya estaba en los minutos finales, por el 90+6. Se marcó una falta y Dario Benedetto y Paredes se fueron por el balón, chocando y dándose un golpe, mismo que no fue bien visto por ninguno de los dos equipos.

El árbitro hizo sonar su silbato todos los jugadores se reunieron entre Benedetto y Paredes, se ‘patearon’ y luego de esto comenzó la pelea campal, pues los jugadores del PSG y Marsella se empujaron, pegaron, se dijeron de todo y las tarjetas amarillas y rojas estuvieron al por mayor. Neymar fue de los más ‘violentos’ y eso quedó reflejado en el video.

Por el Marsella Kevin Strootman recibió tarjeta amarilla, Jordan Amavi tuvo roja directa, para Benedetto hubo amarilla pero fue la segunda, por lo que se fue expulsado. Por el PSG Kurzawa recibió tarjeta roja directa, Neymar también, Leandro Paredes tuvo doble amarilla y así culminaría este duelo.

Tras el partido y victoria del Marsella, hubo reacciones en redes sociales, donde Benedetto subió un video, Álvaro González fue de los más activos pues le mandó un par de indirectas a Neymar. El brasileño le contestó y se dio una gran polémica en torno a estos hechos.

No existe lugar para el racismo. Carrera limpia y con muchos compañeros y amigos en el día a día. A veces hay que aprender a perder y asumirlo en el campo. Increibles 3 puntos hoy. Allez l’OM💙 Gracias familia⚪️Ⓜ️🙌🏼 pic.twitter.com/4DuUT1PT0x

VAR pegar a minha “agressão” é mole … agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de “MONO HIJO DE PUTA” (macaco filha da puta)… isso eu quero ver!

E aí? CARRETILHA vc me pune.. CASCUDO sou expulso… e eles? E aí ?

