Llega uno de los momentos más emocionantes en la temporada de futbol y son las rondas eliminatorias de la Champions League, ya vamos en los cuartos de final y quedaron unos cruces que estarán muy interesantes.

A estas alturas del partido, ya sólo quedan ocho equipos y son los mejores de toda Europa, aunque a algunos no les duela -coff, coff en Barcelona-, así que, vamos con los partidos de la ‘Orejona’.

Hamit Altintop fue uno de los encargados de esas famosas pelotitas que deciden la suerte de los equipos en los cuartos de final y el otro, una leyenda del futbol, el goleador Patrick Kluivert.

Sorteo de la Champions League – Foto: Getty Images

Sin más preámbulo, vamos con los cruces de la Champions League, porque no hay manera de no tener partidazos en estas instancias y ya no quedan rivales pequeños.

Son cuatro los enfrentamientos que nos quedaron y no vamos a mentir, tenemos que estar emocionados porque ese Manchester City vs Bayern Munich y es el duelo más atractivo de la Champions League.

Final adelantada en los cuartos de final de la Champions League entre Manchester City vs Bayern Munich – Foto: Getty Images

Así quedaron los cruces de los cuartos de final de la Champions League

El primero en salir fue el Real Madrid y como es uno de los habituales en este tipo de instancias, pues es bastante difícil que se enfrente a rivales nuevos y les tocó el Chelsea.

Inter fue el segundo que liderará uno de los cruces, los italianos no tendrán un camino sencillo porque el Benfica, aunque no tiene una gran historia como otros, es un rival sumamente complicado.

Aquí viene lo bueno, porque el Manchester City tendrá la tarea más difícil en esta Champions League, se enfrenta al todo poderoso Bayern Munich, exequipo de Pep Guardiola.

Para el cruce final, un auténtico clásico en Italia porque el AC Milan se medirá al Napoli. Aquí hay mucha historia, hay mucha rivalidad y una eterna lucha entre el sur y el norte del país de la bota.

Equipo vs Equipo Real Madrid vs Chelsea Inter vs Benfica Manchester City vs Bayern Munich Milan vs Napoli

Cruces de la Champions League – Foto: Sopitas.com