¿Cómo empezaron la semana, amigos cementeros? Siguen los ecos de la goleada de 7-0 que Cruz Azul sufrió ante el América en la Jornada 10 de la Liga MX y sobre todo, el descontento de la afición. Por segundo día consecutivo, la gente se está manifestando en La Noria.

Las cortinas de la tienda oficial amanecieron con mensajes de los aficionados tras el Clásico Joven; horas después, se dio a conocer que Diego Aguirre fue cesado como director técnico, pero para muchos, esa no es la solución.

Con Cruz Azul en el penúltimo lugar de la tabla general y con seis derrotas en el torneo, el descontento también refiere a los jugadores. Y si no nos creen, adelante con las (duras) imágenes.

La protesta de algunos aficionados ante el mal momento de Cruz Azul

Desde las primeras horas del lunes 22 de agosto, ESPN reportó que había seguridad en La Noria, algo que no había sucedido en días anteriores. La intención era prevenir, tomando en cuenta que la directiva de Cruz Azul esperaba más manifestaciones.

Y sí, la gente se dio cita en las instalaciones del club conforme avanzó la mañana. Aproximadamente 30 personas llegaron con mantas que incluyeron mensajes bastante duros contra los futbolistas.

Dos de los más criticados son Rafael Baca, quien fue expulsado contra América, y Julio ‘Cata’ Domínguez. “Se jubilan o los jubilamos“, decía un letrero. “Queremos jugar con la Sub 20“, escribió otro aficionado.

Lo que se vive afuera de La Noria.



Un sector de la afición se manifiesta.



"Con la hinchada no se juega"

MUCHO OJO A LA NORIA



Hay aficionados afuera de las instalaciones con mantas, reclamos y gritos a jugadores y directiva.

Velázquez está adentro y hay mucha incertidumbre

…

"MANCHARON LA HISTORIA!

Eso no fue todo. La afición también confrontó a los jugadores de Cruz Azul que salieron de las instalaciones de La Noria. Juan Escobar no tuvo opción más que detenerse y escuchar los reclamos y exigencias, pues los fans

“Con todo el dinero que lava, que compre jugadores que le pongan huevos. Que no vengan a México a robar, queremos jugadores como tú. Estamos aquí por el club, no por los jugadores“, pidieron refiriéndose a los directivos de Cruz Azul.

“Vamos a salir de esto todos juntos. Estamos en una situación difícil, pero estamos a tiempo de levantar“, respondió el paraguayo. Y peor tantito, se llevó amenazas para llevar el mensaje al resto del plantel… Ahora sí que sin comentarios.

Juan Escobar es el primer jugador en salir de las instalaciones de la Noria



El paraguayo recibe las críticas por parte de la afición a pesar de ser uno de los jugadores consentidos #CruzAzul ? pic.twitter.com/siJQ6grRGR — Herminio Fernández (@HerminioFdz11) August 22, 2022

Mayorga y Corona también escucharon a la afición

Aunque perdió la titularidad con Sebastián Jurado, Jesús Corona también se detuvo. El portero explicó que hay situaciones que no pasan por los jugadores y expresó que los futbolistas tienen que aguantar las exigencias de la afición.

“Yo entiendo. Hay situaciones que no competen a uno, son decisiones personales. Esas decisiones las he respetado, quien juega y quien no. Siento impotencia de no poder ayudar, pero ya no pasa por mí. Me parto la madre afuera, me quedo dobles sesiones, hago lo que me corresponde únicamente“.

El portero Jesús Corona salió a dar la cara a la afición.



"Siento una impotencia de no poder ayudar, me parto la madre afuera, sigo haciendo todo, decisiones de que juegue o no juegue no me corresponden. Siento una gran pena, ustedes no se merecen eso" @estoenlinea pic.twitter.com/HGwGvBegNJ — Rubén Beristáin (@Ruben_Beristain) August 22, 2022