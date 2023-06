¿Se acuerdan que Cruz Azul tenía casi amarrados los fichajes de l Mudo’ Aguirre y Matheus Doria para el Apertura 2023? Pues que dijo mi mamá que siempre no, y el equipo cementero, de un día para otro echó abajo las negociaciones con el equipo lagunero en medio de teorías sobre el estado físico de los dos futbolistas. Otras versiones apuntan a diferencias económicas con los agentes.

Tanto Doria como Aguirre regresaron a Torreón, para integrarse a la pretemporada del conjunto lagunero, que entrena en Mazatlán, donde llegarán los dos jugadores, después de pasar cerca de 10 días, a la espera de ser confirmados como refuerzos cementeros, algo que no sucedió y en palabras de Doria, ambos futbolistas quedaron sin información y encerrados en un hotel durante al menos dos días.

Doria reaccionó molesto tras el rechazo de Cruz Azul / Mexsport

¿Por qué se cayeron los fichajes de Doria y ‘Mudo’ Aguirre?

De acuerdo con información de Leon Lecanda, reportero de ESPN en la fuente de Cruz Azul, la relación entre Grupo Orlegi y Cruz Azul quedó bastante dañada por la forma en la cual se dio el caso de Doria y Aguirre, y es que el conjunto cementero habría detectado problemas físicos en ambos jugadores.

En el caso de Doria se dice que padece un problema hepático, el cual podría poner en riesgo su salud, mientras que con el ‘Mudo’ Aguirre los resultados de la cirugía por las hernias de disco en la columna, no son los esperados por el equipo cementero.

Ante esta situación, el equipo capitalino propuso cláusulas en los contratos de los jugadores. Una opción era que Santos se hiciera cargo de los salarios de los jugadores en caso de que causaran baja por algún periodo debido a los problemas identificados por La Máquina.

La otra opción es que los jugadores aceptaran no cobrar su salario bajo el mismo escenario. Ni Grupo Orlegi, dueño del equipo lagunero, ni los agentes de los futbolistas aceptaron estas cláusulas y las negociaciones se dieron por terminadas el miércoles 14 de junio.

? Las razones por las que se cayeron los fichajes de Doria y Eduardo Aguirre en Cruz Azul.@Leonlec nos cuenta los detalles.



Disfrutas de Futbol Picante en #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/yjrZvHhUER June 15, 2023

La respuesta de Doria a Cruz Azul: “En la jornada 4 veremos quien está lesionado”

A su llegada a Torreón, Doria se mostró sumamente molesto. Rechazó las teorías que apuntan hacia alguna lesión o problemas físicos y de paso retó al conjunto cementero, al que Santos enfrentará en la cuarta jornada.

“Son cosas que van a tener muchísimas versiones, nosotros quedamos dos o tres días sin tener información, ahí encerrados en el hotel, pero nos vemos en la jornada cuatro, y ahí vamos a ver quién esta lesionado”, indicó el brasileño, recientemente naturalizado mexicano.

"Nos vemos en la jornada 4 y ahí vemos quién está lesionado o no"??



Matheus Dória llega a la Comarca Lagunera luego de no llegar a un acuerdo con Cruz Azul



? @daniel_velasco5 pic.twitter.com/IKd8EawVN4 — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 15, 2023

Doria y ‘Mudo’ Aguirre volverán a Santos

Mientras esto sucedió con los refuerzos que no se concretaron, un día Cruz Azul sostuvo una práctica en Cantera, con Pumas, y no ha dado su postura sobre el caso.

“Las cosas se pueden hacer de manera correcta. Yo no fui a buscarlos, de ellos surgió el interés. Pero prefiero no meterme más, soy un profesional, regresaré a Santos a defender la playera. Mañana voy a entrenar, si estuviera lesionado no podría”, agregó.

En un mismo tono se manifestó el ‘Mudo’ Aguirre, quien se perdió prácticamente el torneo anterior debido a una lesión de ligamento cruzado, sin embargo, el delantero manifestó que su operación salió bien y en en este momento se encuentra bien.

Matheus Doria y el ‘Mudo’ Aguirre regresan con Santos / Mexsport

“El doctor Galicia me dejó muy bien… Gracias a Dios yo estoy al 100, no padezco nada, y a lo que toca, entrenar para el inicio de la temporada”, indicó.

¿Qué onda con Carlos Salcedo?

Algo casi similar pasó con Carlos Salcedo, quien hizo pruebas físicas y demás, pero tampoco ha sido anunciado como refuerzo de manera oficial, por lo cual no ha reportado. Sin embargo, el defensa está a la espera de que se resuelva la situación económica con Juárez, en específico su finiquito, y sobre todo que el equipo de la frontera libre el transfer.

Se dice y se cuenta que el zaguero será presentado de manera oficial con La Máquina en breve, salvo alguna sorpresita como la de Doria y el ‘Mudo’ Aguirre.