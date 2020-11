¿Será el bueno? Siboldi confesó que Cruz Azul está listo para ganar la ‘anhelada novena estrella’

La liguilla del futbol mexicano está por comenzar y uno de los equipos que tendrá mayor atención es el Cruz Azul, quien buscará terminar con su sequía de títulos de más de 20 años. Robert Dante Siboldi, DT de la ‘Máquina’, dijo que el club está listo para lograrlo aunque no se consideran favoritos.

Cruz Azul clasificó a la liguilla como cuarto lugar de la Liga MX tras acumular 29 unidades. Tuvieron un gran desempeño, pasaron por algunos altibajos pero entre los aficionados hay mucha ilusión de alzar el trofeo, hecho que podría suceder en un par de semanas. Revive la mano al ‘estilo Huiqui’ que se dio en la Liga MX Femenil.

¡HORARIOS CONFIRMADOS! 🚨 IDA

📆 26 de noviembre

⏰ 19:00 horas

🏟 Estadio Universitario VUELTA

📆 29 de noviembre

⏰ 18:30 horas

🏟 Estadio Azteca #UnaFormaDeVida pic.twitter.com/JNiWbGXSI3 — CRUZ AZUL (@CruzAzulCD) November 23, 2020

Las palabras de Siboldi sobre la liguilla y el ánimo de Cruz Azul por ser campeón

En conferencia de prensa, Robert Dante Siboldi habló de lo que será la liguilla para Cruz Azul, pues saben que tienen la ligera ‘ventaja’ de no haber jugado el repechaje, por lo que están más descansados, aunque habrá que transmitir eso en la cancha y sacar un buen resultado.

“Estamos bien en ese aspecto, el hecho de haber quedado en cuarto lugar significó mucho porque no tuvimos el desgaste de tener que jugar un repechaje, tanto en lo emocional como físico, eso nos permitió recargar baterías y estar preparado para lo que viene. Con mucha ilusión y ánimo de saber que este es nuestro momento, estamos listos para conseguir esa anhelada estrella“, mencionó Siboldi.

Siboldi sabe que Cruz Azul no es favorito ante Tigres ni mucho menos en general para alzar el título, pues al haber 8 equipos en la disputa todos tienen las mismas oportunidades, por lo que tomarán las cosas con calma y darán lo mejor en cada juego.

“No nos sentimos favoritos para nada, los ocho que están son favoritos, por algo son los ocho mejores, el reglamento permite que cualquiera de esos pueda lograr su objetivo de salir campeón. El favoritismo no lo ponemos nosotros y no lo vamos a cargar, vamos a cargar con nuestra responsabilidad“, mencionó el DT de Cruz Azul.

Finalmente Siboldi considera que no hay ningún ‘fantasma’ con el que deban cargar y es que pese a los recientes resultados ante Tigres, donde no han sido del todo favorecidos y el historial del equipo en cuanto a los títulos, sabe que se empieza una nueva historia, por lo que empezarán de 0 e irán por el campeonato de la Liga MX.

“No creo en los fantasmas, no creo en esas cosas; creo en el trabajo, dedicación, energía positiva, en que el equipo cuando juega con intensidad y con solidaridad, como siempre lo hemos hecho. Estamos mirando hacia delante, mejorar cada día y el juego de conjunto; tratar de ser protagonistas como debe ser esta institución, nada más”, sentenció Robert Dante Siboldi en conferencia de prensa.