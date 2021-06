¡No está en venta! Cruz Azul niega los rumores que ponían a hijo de AMLO como posible dueño

Cruz Azul ya tiene lo que había buscado en los últimos 24 años y es un título de Liga MX, pero también una estabilidad económica, de acuerdo con la Cooperativa y ya lo anunció la dirigencia del equipo, ante los rumores de una posible venta de la ‘Máquina’.

Los principales vinculados de una posible compra del club eran Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y ni más ni menos, que uno de los hijos de nuestro flamante presidente, Andrés Manuel López Obrador, fueron los nombres que sonaron en las últimas horas.

Estos rumores llegaron se hicieron más fuertes entre los aficionados debido a que hace algunas semanas, el equipo Cruz Azul Hidalgo, equipo de la división Premier (no de la inglesa, de la mexicana), no pudo continuar con sus operaciones y no mantuvieron el proyecto.

Pero la afición puede darse un respiro y hacer oídos sordos ante todos estos rumores, porque la directiva ya apareció para aclarar las cosas y calmar las aguas. “NO ESTÁ, NI ESTARÁ A LA VENTA“, fue la declaración de la Cooperativa, así en mayúsculas para hacer notar la seriedad.

¿Qué dice la Cooperativa sobre los rumores de una posible compra de Cruz Azul?

“Ante el reciente e inexplicable rumor, sin fundamento, sobre la supuesta venta de Cruz Azul Futbol Club, hacemos de su conocimiento que nuestro equipo NO ESTÁ, NI ESTARÁ A LA VENTA“, enfatizó la Cooperativa en un comunicado para las redes sociales.

Desde la Cooperativa aseguran que el reciente campeonato que consiguió elequipo, además de ser un fenómeno social, también se pueden generar especulaciones y rumores que serían sólo para el ocio y la diversión de la gente.

Hoy más que nunca, Cruz Azul es un símbolo de México. Los símbolos no se venden; por el contrario, en Cruz Azul aún tendremos muchas historias que escribir y títulos que celebrar. pic.twitter.com/Z2GyYJPYAy — CRUZ AZUL (@CruzAzul) June 22, 2021

Lo más importante sobre el comunicado y que debe tener aún más tranquilos a los aficionados de la ‘Máquina’, es que la dirigencia del equipo no sólo calla los rumores sobre la escasez de dinero y advierten que el club en temas económicos está muy bien.

“Cooperativa La Cruz Azul goza de cabal salud financiera y, hoy más que nunca, Cruz Azul es un símbolo de México que, evidentemente no se vende y que, por el contrario, aún tendrá mucha historia y títulos que celebrar”, cierra el documento.