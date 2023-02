4 puntos para entender por qué Cruz Azul no lució con el 'Potro' Gutiérrez en la Liga MX

Cruz Azul se ubica en la penúltima posición de la Liga MX después de 6 jornadas y se agotó la paciencia con Raúl ‘Potro’ Gutiérrez. La Máquina tiene un partido pendiente ante Querétaro, pero el funcionamiento y los números fueron motivo suficiente para darle las gracias al director técnico.

A falta del anuncio oficial, ESPN reporta que la directiva ya decidió cambiar de estratega y dio a conocer a los candidatos para asumir el puesto. Juan Francisco Palencia, Jaime Lozano y José Manuel ‘Chepo’ de la Torre encabezarían la lista; además, Joaquín Moreno podría asumir como interino (algo que ya hizo en repetidas ocasiones).

¿Pero qué está pasando en Cruz Azul? No es la primera vez que los resultados no llegan y todo indica que el problema es de fondo, no superficial. Desde el banquillo, pasando por jugadores y volviendo a la directiva, el proyecto del ‘Potro’ Gutiérrez no despegó.

Cruz Azul es penúltimo en la tabla general de la Liga MX / Agencia Mexsport

Los números del ‘Potro’ al frente de Cruz Azul

Desde que el ‘Potro’ Gutiérrez asumió la dirección técnica de Cruz Azul, dirigió 18 partidos, incluido repechaje y Liguilla. En el Apertura 2022 fue eliminado en cuartos de final a manos de Monterrey y el equipo cayó en picada durante las primeras jornadas del Clausura 2023.

Incluso con el partido pendiente ante Gallos, Cruz Azul registra 4 derrotas y un empate para sumar solo un punto. Apenas 4 goles a favor y 9 en contra contribuyen para que se trate de uno de los tres peores equipos en lo que va del torneo.

Raúl ‘Potro’ Gutiérrez habría dejado de ser DT de Cruz Azul / Agencia Mexsport

El nivel de algunos jugadores

Este punto también podría ser una razón directa para entender los resultados que Cruz Azul registra recientemente. La afición tiene bien claro qué elementos han bajado su nivel y exige que algunos salgan de la institución desde hace tiempo; ese es el caso de Julio ‘Cata’ Domínguez.

Ramiro Funes Mori fue señalado muy fuerte tras la derrota ante Toluca por errores defensivos, aunque antes también por fallas a la ofensiva.

Los refuerzos no habrían sido elegidos por ‘Potro’ Gutiérrez

Una vez que se oficializó la permanencia del ‘Potro’ Gutiérrez en Cruz Azul, llegó el momento de planear el Clausura 2023. Augusto Lotti, Ramiro Carrera, Alexis Gutiérrez, Jordan Silva y Carlos Vargas fueron presentados como refuerzos, aunque se rumoró que no fueron elegidos por el DT.

En su momento también se dijo que Luis Suárez pudo llegar a Cruz Azul; sin embargo, las negociaciones no prosperaron y terminó firmando con Gremio.

¿Cruz Azul realmente tiene director deportivo?

A pesar de lo que ahora reporta ESPN, se dice y se cuenta que Óscar ‘Conejo’ Pérez todavía no entra en funciones como director deportivo de Cruz Azul. Esto fue mencionado por Gustavo Mendoza de Fox Sports durante la transmisión del partido entre Juárez y Santos; no obstante, es un rumor desde hace tiempo.

A mediados de enero, Bolavip publicó que el nombramiento oficial no se había realizado porque el exportero no tiene mucha experiencia como directivo. Así que la solución de Cruz Azul habría sido darle una oportunidad como prueba para incorporarlo poco a poco.

Por su parte León Lecanda, también de ESPN, indicó en Futbol Picante que el ‘Conejo’ sí toma decisiones y tiene las responsabilidades de director deportivo; aún sin nombramiento oficial, Víctor Velázquez habría dado luz verde para que comenzara a trabajar.

Foto: Getty Images