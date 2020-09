La temporada 2020 de la NFL está a punto de iniciar. El kickoff en Arrowhead entre los Kansas City Chiefs y los Houston Texans marcará el arranque de otro año de emparrillados. En ese inmueble habrá un 22% de capacidad de público, debido a la pandemia del coronavirus.

¿Por qué sí habrá aficionados? Te estarás preguntando. Lo cierto es que en la temporada 2020 de la NFL no todos los equipos contarán con público. Hay unos que optaron por el sentido común y prefirieron no tener afición en las gradas pero otros dieron luz verde para tener un mínimo de la capacidad de su inmueble.

Uno de ellos fueron los Kansas City Chiefs. El equipo campeón de la NFL manifestó desde hace algunas semanas la intención de tener como máximo 16 mil aficionados en el partido inaugural ante los Texans. En el inmueble de la franquicia caben 72 mil 936 espectadores, por lo que sería el 22% de su capacidad.

En contraparte hay equipo que optaron por no tener público definitivamente en la temporada 2020 de la NFL. Entre ellos están los New York Giants y los New York Jets, que comparten estadio y Las Vegas Raiders, que estarán estrenando “casa” pero que no verá espectadores en las gradas este año.

¿Por qué unos sí y otros no?

Cuando en Estados Unidos se anunciaron las políticas para la realización de eventos deportivos en cada uno de los estados, se dio por entendido que no podría aplicarse el mismo protocolo para todas las franquicias de la NFL.

Por ello la liga fue flexible en ese sentido y dio la oportunidad a cada uno de los equipos de tomar la decisión sobre tener aficionados o no en las gradas. Eso sí, reduciendo considerablemente el número de espectadores para la temporada 2020 de la NFL.

Los que sí tendrán público

A falta de prácticamente una semana para que arranque la temporada 2020 de la NFL, han sido seis equipos de los 32 que componen la liga, los que se han decantado por tener público en las gradas.

Los Tampa Bay Buccaneers, que estarán debutando a Tom Brady como su mariscal de campo, han dicho que sí tendrán público pero no han definido el porcentaje del mismo. Esta misma situación se vive con los Dallas Cowboys.

Los otros cuatro equipos que han aceptado tener espectadores en las gradas, son los Miami Dolphins, que han anunciado que será el 20%, los Indianápolis Colts y los Jacksonville Jaguars que lo harán con el 25% y los ya mencionados Kansas City Chiefs.

Los que no tendrán público

Esta ha sido una decisión muy ambigua. Si bien, han sido 23 los equipos que han dicho que no tendrán público, sólo han sido nueve los que lo han adoptado, de momento, por toda la temporada 2020 de la NFL.

Jets, Giants, Raiders, Rams, Washington, Eagles, Chargers, Bears y Ravens son los equipos que hasta el momento han optado por no tener espectadores en la temporada 2020 de la NFL.

Los Cincinnati Bengals anunciaron que no tendrán público pero sólo durante su primer partido como local. Mismo caso que los Houston Texans, los Tennessee Titans, los Denver Broncos, los New Orleans Saints y los subcampeones, los San Francisco 49ers.

Otras franquicias como los New England Patriots, los Buffalo Bills, los Pittsburgh Steelers, los Green Bay Packers, los Minnesota Vikings y los Arizona Cardinals han descartado la presencia de espectadores para los primeros dos partidos de la temporada 2020 de la NFL. Los únicos que no tendrá público en los primeros tres encuentros, serán los Seattle Seahawks.

Los que no se han decidido

Hay dos franquicias que aún no han tomado la decisión. Parece que están esperando a la última hora para anunciar si tendrán o no público en la temporada 2020 de la NFL. Son los Cleveland Browns y las Carolina Panthers.