Se acerca la gala de los premios The Best, organizada por la siempre bien ponderada FIFA y se entregan trofeos a varias categorías, las más importantes mejor jugador y jugadora del año.

Estos premios The Best no tienen mucho que se entregan, porque hace unos añitos para elegir al mejor jugador y jugadora del futbol, se entregaba en conjunto con el Balón de Oro.

¿Cóóóóóóóómo? O sea, que son dos premios totalmente distintos… Pues sí, son totalmente diferentes los premios The Best y el Balón de Oro, y con calma, porque aquí explicamos cuáles son las diferencias.

Premio The Best, organizado por la FIFA – Foto: Getty Images

Los The Best nacieron en 2016, como tal con este nombre y gracias a la FIFA, pero antes también entregaban un pequeño galardón al mejor jugador de la temporada, aunque no tenía la fama que el Balón de Oro.

Ahora, el Balón de Oro es entregado por la revista France Football y ellos se encargan de hacer su votación para elegir a los mejores jugadores del año calendario.

El trofeo del Balón de Oro por France Football – Foto: Getty Images

Hubo un tiempo donde estos dos galardones se unieron, para entregar sólo un trofeo al mejor jugador, desde 2010 a 2016 sólo hubo entregas del Balón de Oro.

Las diferencias entre el Balón de Oro y premios The Best

¿Qué son los premios The Best?

Pues después de la separación con el Balón de Oro, la FIFA quiso entrarle de lleno a hacer un evento casi casi como los Oscars o alguna entrega de premios similar.

Y de acuerdo con la FIFA, estos premios The Best buscan honrar anualmente a los miembros más destacados del futbol y comenzaron a crear varias categorías para aficionados y jugador@s.

Entonces, además de entregar premios al mejor jugador y jugadora, también se entrega al mejor entrenador varonil y femenil, mejor portero y portera. Al mejor gol con el Premio Puskas, al Fair Play y a la afición.

¿Quién y cómo se vota en estos premios? Desde su inicio en 2016, son cuatros los sectores que realizan la votación y son las siguientes: Representantes de los medios, entrenadores de selecciones nacionales y capitanes, además del voto del público en general.

Robert Lewandowski recibiendo el premio The Best – Foto:Getty Images Images

El Balón de Oro y su tradición

Nada más como carta de presentación, es uno de los premios más prestigiosos en la historia del futbol y muchas leyendas han tenido la suerte de cargar uno de estos.

Se entrega desde 1956 y sólo en una edición no se realizó la gala para entregarlo, fue en 2020 por la pandemia de COVID-19. Y durante mucho tiempo, estuvo lleno de polémica.

Jugadores como Pelé, Maradona, nuestro Huguito Sánchez y otras estrellas del continente Americano, Africano, Asiático y en Oceanía, no optaban por ser candidatos al premio.

Era exclusivo para jugadores europeos, entonces, en la década de los 90’s, esto cambió y George Weah fue el primer no europeo en ganar el tan condecorado, Balón de Oro.

Por cierto, aquí te dejamos las lista completa de ganadores del Balón de Oro, desde los primeros que seguramente no reconozcas, hasta Lionel Messi que ya lleva varios.

Las votaciones para elegir al ganador -y ya tienen premio a la mejor jugadora también- es similar al The Best, porque son los periodistas, capitanes de selecciones y DT’s de los países quienes elijen, todos avalados por France Football.

Diego Armando Maradona con un Balón de Oro honorífico – Foto: Getty Images