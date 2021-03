¡Arrrrancando! ¿Cuándo debuta Don Emilio Fernando Alonso con TUDN?

La narración de partidos es una de las principales armas de las diferentes televisoras que transmiten los encuentros, la competencia en México puede ser variada y con diferentes opciones para los aficionados. TUDN suma a una voz autorizada a su equipo y se trata de Emilio Fernando Alonso.

“Aaaaarrrrrrancando” era la frase con la que iniciaba sus transmisiones y el sólo hecho de oír su nombre nos hace recordar aquellas tardes de domingo en el que escuchábamos su voz narrando los partidos de Santos Laguna o Tecos en TV Azteca.

El 18 de mayo de 1985 fue su debut para TV Azteca y le tocó el encuentro entre Tecos y los Rayados. Duró 30 años en esa empresa y sale en 2015 después de una larga trayectoria y se une a ESPN, lugar en el que se reencuentra con José Ramón Fernández.

Emilio Fernando Alonso ha narrado algunos momentos deportivos para enmarcar en su carrera. En cuanto a mundiales España 1982, México 1986, Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Alemania 2006. Además en Juegos Olímpicos Seúl 1988, Barcelona 1992, Atlanta 1996, Sídney 2000, Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016.

En 2021 se convierte en el fichaje estrella para las narraciones de TUDN y la fecha de su debut ya está marcada, será el 4 de marzo del 2021 en el partido Pumas vs Santos por la jornada 9 de la Liga MX, el duelo será por el canal 5 y la transmisión arrancará a las 9:00pm.

Derrame cerebral que lo mantuvo lejos de la narración

Las cosas en 2005 no fueron buenas para Emilio Fernando Alonso, el 27 de mayo sufrió un derrame cerebral que lo alejó de su profesión y de los partidos que disfrutaba narrar. Durante una cena, el hecho ocurrió con su entonces novia Paty.

“Ella fue la que se dio cuenta de lo que me estaba pasando, porque yo me sentía bien, estábamos en una reunión con amigas de ella que me querían conocer, cuando ya éramos novios, y ella comenzó a darse cuenta de lo que me estaba pasando, que estaba presentando síntomas de un derrame cerebral”, comentó en entrevista con Javier Alarcón.

Su regreso a la narración se dio un 18 de febrero de 2006 durante el partido Cruz Azul vs Pumas. En el segundo tiempo le tocó narrar los goles de César ‘Chelito’ Delgado y Alejandro Corona por parte de la ‘máquina’ y el primer gol en primera división de Hector Moreno.