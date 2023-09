Lo que necesitas saber: El torneo de Estados Unidos está entrando a la igualdad salarial en los premios para la rama varonil y femenil

El US Open es uno de los torneos más legendarios en el tenis y uno de los cuatro más importantes de la temporada, así que, ganarlo ya es símbolo de un logro bastante grande.

Pero, diría aquel legendario MC: “El dinero es dinero, aprende algo dinero”. Los billetitos verdes que reciben los tenistas son igual de importantes que el trofeo y el prestigio.

Y el US Open se ha tomado bastante en serio el tema de entregar unos buenos dolarucos para los vencedores y en la edición 2023 del torneo, entregará una bolsa histórica en el tenis.

El US Open juega sus finales en el primer fin de semana de septiembre 2023 – Foto: Getty Images

Aquí lo que importa es el dinero y el US Open tiene los billetes

Entonces, el US Open entregará en este 2023 un total de 65 millonsotes de dólares, obvio, repartido entre todos los participantes de la rama varonil y femenil.

Uno de los aspectos importantes, es que todos los tenistas se llevan una buena lana, pero obviamente, entre las rondas sigan pasando, más dinero podrás asegurarte.

Lugar en el US Open Premio en dólares Ganador $3,000,000 Finalista $1,500,000 Semifinales $775,000 Cuartos de final $455,000 Cuarta ronda $284,000 Tercera ronda $191,000 Segunda ronda $123,000 Primera ronda $81,500 Datos tomados de la página oficial del torneo

Porque también se juega el torneo de dobles, ellos entran directamente en esa bolsa garantizada de 65 millones de dólares… o sea, que es un ganar-ganar para todos.

Lugar en el torneo Premio en dólares Ganador $700,000 Finalista $350,000 Semifinales $180,000 Cuartos de final $100,000 Tercera ronda $58,000 Segunda ronda $36,800 Primera ronda $22,000

Cancha en el US Open, uno de los Masters del Tenis – Foto: Getty Images

¿Igualdad salarial?… ¡Igualdad salarial en el US Open!

Se dieron cuenta de que no hicimos una diferenciación entre los premios para la rama varonil y femenil, pues es que no existe. El US Open y Estados Unidos están a favor de la igualdad salarial, entonces, igual pa’todos.

El ganador y ganadora del torneo, se llevarán tres millones cada uno y todos los jugadores y jugadoras que se quedaron en la primera ronda, se llevarán la misma cantidad de money.

Así que, no sólo es un gran torneo, también podría marcar una nueva entrega de premios en cuanto a la igualdad salarial.

Carlos Alcaraz en el US Open – Foto: Getty Images

Te puede interesar