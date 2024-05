Lo que necesitas saber: Sin contar variables, Hazard está en el puesto 14 de los más caros de la historia. Contando variables, subiría al séptimo puesto.

Cuando en 2019, el Real Madrid puso sus ojos en Eden Hazard, se pensaba que sería el complemento perfecto para armar un equipo de época, espectacular, histórico y más.

Realmente sí lo fue, pero el belga no tuvo mucho que ver en el éxito del conjunto merengue en España, en la Champions o en cualquier torneo que haya disputado como jugador del Real Madrid.

Básicamente, es uno de los peores fichajes en la historia del futbol. Eden Hazard se la pasó más tiempo lesionando que jugando, eso sí, era el segundo mejor pagado del equipo y las fotos cargando todos los títulos no faltaron -aunque haya jugado lo mínimo para ganarlos-.

Hazard se ausentó del campo por lesiones, pero en las celebraciones siempre estuvo – Fotos: Getty Images

¿Cuánto le costó Eden Hazard al Real Madrid?

En aquellos tiempos de 2019, Eden Hazard era uno de los mejores jugadores del mundo, candidato a Balón de Oro y en la Premier, top 3 sin pensarlo dos veces.

Así que, barato no le iba a salir al Real Madrid llevarse a la joya de la corona del Chelsea. Florentino Pérez compró a este galáctico por 103 millones 136 mil 887 euros.

Eden Hazard en su presentación con el Real Madrid – Foto: Getty Images

Inmediatamente se convirtió en uno de los fichajes más caros de la historia y ese ya es un dineral, que si vemos el palmarés de Eden Hazard, puede que haya sido un buen negocio.

Dos ligas de España, una Copa del Rey, una Supercopa de España, una Champions League y una Supercopa de Europa. Con esos títulos, uno pensaría que esos 100 millones están más que justificados.

Peeeeeeeeero no, jugó solo 76 partidos con el Real Madrid en sus casi cuatro años con el equipo y para dimensionar, lesionado se perdió más de 90 partidos.

Anotó siete goles y dio 12 asistencias, o sea, participó en 19 goles. Cada participación de gol, le costó al Real Madrid cinco millones 438 mil 257 euros… uno de los peores negocios en la historia.

Y eso no es lo peor para Florentino y el conjunto merengue, porque siguen pagando el fichaje de Eden Hazard, incluso, cuando ellos ya dejaron ir al jugador, que ya esté en la Kings League.

El belga estará en el Mundial de la Kings League en México – Foto: X (@KingsLeague)

El Real Madrid sigue pagando el fichaje del belga, una pesadilla

Mientras el querubín celebraba con la ‘Orejona’ tras ganarle al Liverpool -sin haber jugado un minuto-, el Chelsea andaba revisando la aplicación del banco en su celular porque debía recibir un depósito del Real Madrid.

Los Blues se pusieron vivos con algunas cláusulas en el contrato y aplicaron la de incluir unos cuantos millones más, si Eden Hazard y el Real Madrid ganaban La Liga y Champions League.

Nada más por ganar La Liga y llegar a la final de la Champions en 2022, el Chelsea recibió 20 millones de libras más, lo que deja el fichaje en 117 millones 148 mil 830 euros.

Y encima de eso, cuando el Real Madrid eliminó al Bayern Munich de la Champions League en 2024, también le tuvo que dar seis millones de libras más, por las variables.

En total, el Real Madrid ha pagado 124 millones 139 mil 595 euros por un Eden Hazard que no jugó, no demostró su calidad y no terminó por ser determinante.

Florentino Pérez, el presidente del conjunto merengue – Foto: Getty Images

