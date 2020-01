La Serie del Caribe se disputará del 1 al 7 de febrero en San Juan, Puerto Rico, territorio al que no podrán ingresar los jugadores de Cuba, de modo que los de la isla quedaron “desinvitados” al torneo por el comité organizador.

Desde el mes de octubre se dio a conocer el calendario junto con los países invitados, entre ellos México, Venezuela, Panamá, Dominicana, así como el anfitrión y Cuba, que finalmente será sustituido por Colombia, por problemas con las visas.

La Confederación de Beisibol Profesional del Caribe (CBPC), anunció que simplemente ya no le da tiempo para tramitar la visas de los cubanos, pese a que República Dominicana ofreció facilidades para agilizar el trámite desde Santo Domingo, debido a que el torneo de la liga cubana aún no termina, por lo que aún no se conoce al equipo que representaría a Cuba en la Serie del Caribe.

“La obtención de visas para la delegación cubana se dificultó, dado que los tiempos en que termina su torneo y logística de traslados, hacían improbable asegurar el visado completo antes de iniciar el evento en Puerto Rico”, indica el comunicado.

Colombia sustituirá a Cuba en Serie del Caribe del 2020 pic.twitter.com/cOjIEJaWxH — Enrique Rojas/ESPN (@Enrique_Rojas1) January 5, 2020

La decisión ha despertado molestia en la Federación Cuba de Beisbol y acusó directamente al comisionado de beisbol del Caribe, Puello Herrera por dejarse presionar por autoridades estadounidenses, pues cabe recordar que Puerto Rico es un estado libre asociado a Estados Unidos, por lo tanto la visa es estadounidense.

“La decisión de la CBPC se produce cediendo a las presiones arbitrarias del gobierno de Estados Unidos y se suma a otras acciones engañosas de su Comisionado, quien también ha obstaculizado la membrecía plena de Cuba en esta organización genuinamente caribeña”, indica el comunicado del organismo cubano.

La federación cubana expresó su deseo de volver a ser invitado a la Serie del Caribe en 2021, año en el que Mazatlán será sede.