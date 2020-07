Una cucaracha, gol de Ormeño y retraso por los fuegos artificiales: Lo que nos dejó el debut del Mazatlán FC en la Liga MX ante el Puebla

El 27 de julio del 2020, quedará marcado como el día en que el Mazatlán FC hizo su debut en la Liga MX. El equipo dirigido por Juan Francisco Palencia se presentó en el futbol mexicano enfrentando al Puebla en su nuevo estadio.

La Copa por México fue sólo una probadita, muy decepcionante, de lo que sería el Mazatlán FC en el futbol mexicano. Su debut en la Liga MX estaba planeado para el viernes 24 de julio pero el coronavirus obligó a aplazarlo por tres días.

El debut del Mazatlán FC fue más entretenido de lo que muchos pudieran imaginarse. Se vivió una fiesta, pese a no contar con público. Puebla se llevó la victoria por 1-4 y acá te vamos a contar lo que nos dejó.

Retraso por fuegos artificiales

El estadio del Mazatlán FC recibió por primera vez un partido de Liga MX. Sin gente pero ya un partido de Primera División y ante ello, se debía festejar con todo… o con todos los fuegos artificiales que encontró el equipo.

El problema es que el partido se retrasó alrededor de 5 minutos, debido a la humareda que dejaron los fuegos artificiales. Los silbantes y los jugadores ya estaban listos, pero se tuvieron que esperar un poco más para iniciar el encuentro.

¡El Kraken ya emergió y está listo para destruir a los rivales! 🦑⚓️ pic.twitter.com/QlhWYThnGH — Mazatlán F. C. (@MazatlanFC) July 28, 2020

La nueva ‘mascota’

En la Liga MX hemos visto a diferentes animales meterse a las canchas. Pasó con un tlacuache en Veracruz o con una adorable perrita en San Luis. Sin embargo para el Mazatlán FC, la invitada especial fue una cucaracha.

Sí, mientras se guardaba el minuto de silencio en honor a las personas que combaten día con día el coronavirus, las cámaras captaron una “señora” cucaracha pasearse por la cancha. A diferencia de los animales mencionados anteriormente, nadie se le acercó a ella.

(Ja, ja, ja) hay cucarachas en el nuevo estadio del Morelia Morado @MazatlanFC pic.twitter.com/9bsbLHocsq — Julio Cēsar (JcMn) 🇺🇦😎⚽ (@JulioCmnvrt) July 28, 2020

Ormeño de lo virtual a la realidad

Santiago Ormeño cumplió su sueño, su pronóstico y podríamos decir que tuvo un deja vú. ¿Se acuerdan que el ‘Ormeñismo’ se hizo famoso durante la eLigaMX? Pues el jugador del Puebla podrá presumir que hizo el primer gol en la historia del estadio del Mazatlán FC.

A los 9 minutos del encuentro, Ormeño recibió una diagonal retrasada dentro del área y no dudó en pegarle de primera intención con la zurda. La mandó al fondo de las redes y se fue a celebrar. Historia pura para el futbolista del Puebla.

📹#NoTeLoPierdas

🕞09′: ¡G⚽⚽⚽L! Cayó el primer tanto en la historia en el ‘Kraken’. Lo hizo Santiago Ormeño, además, es su primer gol en la #LigaBBVAMX. Mazatlán FC 0-1 Puebla#Guard1anes2020 ⚽ #LigaBBVAMX pic.twitter.com/jx0g5Fg7As — #LigaBBVAMX #Guard1anes2020 (@LigaBBVAMX) July 28, 2020

El primer gol en la historia del Mazatlán FC

No dejó pasar la oportunidad el Mazatlán FC y en su primer partido en la historia de la Liga MX, también marcó su primer gol. Fernando Aristiguieta fue el encargado de marcar la primera anotación en la historia del club, en la Copa por México.

Sin embargo en la Liga MX, el que se quedará con el reconocimiento será César Huerta. El ‘Chino’ recibió dentro del área, se dio la vuelta ante una muy mala marca de la defensa y sacó un derechazo potente para colgar el balón en el ángulo.

📹#NoTeLoPierdas

🕞36′: ¡G⚽⚽⚽LAZOOO! César Huerta anota un extraordinario tanto. ‘El Chino’ anota el primer gol en la historia del Mazatlán FC en la #LigaBBVAMX y se empata el encuentro. Mazatlán FC 1-1 Puebla#Guard1anes2020 ⚽ #LigaBBVAMX pic.twitter.com/ATPgUPQmJC — #LigaBBVAMX #Guard1anes2020 (@LigaBBVAMX) July 28, 2020

Cuatro derrotas al hilo

La presentación oficial del Mazatlán FC no está siendo nada bondadosa. Han disputado cuatro partidos, de los cuales tres no han sido oficiales, y no han podido sumar por lo menos un punto. En la Copa por México cayeron ante Tigres, Atlas y Chivas. Ahora lo hicieron ante Puebla.

Los siguientes dos partidos para el Mazatlán FC serán ante Querétaro, en calidad de visitantes y ante el Toluca, una vez más como locales. ¿Cuándo llegará la primera victoria para el equipo dirigido por Juan Francisco Palencia?