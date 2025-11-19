Lo que necesitas saber: La mayoría de los jugadores de Curazao y Haití están en clubes de Europa, en equipos de Francia, Alemania, Países Bajos e Inglaterra

Curazao y Haití dieron la gran sorpresa al clasificar al Mundial 2026, en unas eliminatorias que parecían a modo para países como Costa Rica y Honduras.

Pero no solo es histórico por dejar fuera a los favoritos, sino por las circunstancias que rodean a esas pequeñas islas caribeñas y que hacían pensar que ir a una Copa del Mundo era una misión imposible.

La historia detrás del nombre del Trionda // Foto: Adidas

1.- Haití, clasificado al Mundial 2026 desde el exilio

Haití es conocido por ser uno de los países más pobres del mundo, la migración desde la isla es abismal, y el gobierno es muy inestable. La delincuencia controla el territorio y prácticamente viven día a día en una crisis humanitaria sin fin.

Especialmente en la actualidad la inestabilidad en Haití es histórica, luego del asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. Recién en 2024 tomó posesión de forma interina Garry Conille, pero solo para ser destituido unos meses más tarde.

Esa crisis de violencia, inseguridad y pobreza, provoca que su selección de futbol no pueda jugar como local. Haití jugó todas las eliminatorias fuera de Haití, precisamente porque es imposible llevar un partido de FIFA al territorio.

Haití jugó sus partidos de local en Barbados, Aruba y en Curazao, con saldo de 3 victorias, 1 empate y solo una derrota. ¿Contra quién perdió? Solo contra Curazao, la otra selección caribeña que jugará el Mundial 2026.

Foto: Concacaf

2.- Regresa al Mundial ¡tras 52 años!

Otro factor que vuelve histórica la clasificación de Haití, es la larga espera que vivieron. Mucha afición pensó inicialmente que en 2026 jugarían su primer Mundial, pero no. Su última y única aparición en una Copa del Mundo se dio en Alemania 74, ¡hace 52 años!

En ese entonces clasificaron dejando fuera a México, por ejemplo, en un hexagonal jugado enteramente en su territorio. Muy diferente a lo visto para el Mundial 2026.

Foto: Concacaf

3.- Haití, una selección “europea”

Ahora bien, aunque sorprende su clasificación, igual y tampoco debería hacerlo tanto. Naturalmente ningún jugador de Haití juega en Haití, la mayoría de sus futbolistas militan en el futbol europeo.

De los jugadores que conformaron la selección en las eliminatorias de Concacaf, 14 juegan en Europa, en equipos como Angers, Nancy, Bastia, Socheaux, Auxerre y Fleury de Francia; Cosmos de Alemania; Young Boys de Suiza; Burnley y Wolves en Inglaterra; AEK Atenas de Grecia; Almere City de Países Bajos y más.

Otros cuantos jugadores militan en la MLS de Estados Unidos, el futbol de Irán y hasta Ecuador. Vaya, una selección plenamente internacional que supo sacar provecho del aumento a 48 selecciones.

4.- Johny Placide sigue siendo portero de Haití

¿Recuerdas el partido donde México quedó fuera de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008? Johny Placide era el portero de Haití en ese entonces y evitó que la Selección Mexicana hiciera los goles que necesitaba para clasificar.

Y pues sí, a 17 años de aquel partido, Placide sigue siendo portero de Haití, pues fue el guardameta titular en las eliminatorias mundialistas, teniendo actuaciones sobresalientes especialmente contra Costa Rica. ¡Un histórico estará en el Mundial!

5.- Curazao, el país más pequeño que clasifica a un Mundial

Hablemos ahora de Curazao, comenzando por el dato más increíble: Es el país más pequeño que clasifica a un Mundial, con una población de solo 155 mil habitantes, de acuerdo con el último censo citado por National Geographic.

Además, es una isla de apenas 444 kilómetros cuadrados, superando por mucho los 4,033 de Cabo Verde.

Y es de destacar que, a pesar de ser un país pequeño, no vive en crisis económicas, poblacionales o de migración. De hecho es una nación que recibe a muchos venezolanos que buscan salir, dada su cercanía geográfica con el país sudamericano.

Foto: Concacaf

6.- Curazao, una selección recién nacida

Justo por esa cercanía con Venezuela y Sudamérica en general, Curazao bien podría jugar en Conmebol, como otras selecciones caribeñas. Pero es parte de la Concacaf desde hace décadas porque formaba parte de las Antillas Neerlandesas, y ese país jugaba como parte de la Concacaf.

Pero tras la disolución de Antillas Neerlandesas, Curazao se afilió a la FIFA apenas en 2011, y jugó su primer partido oficial como selección ese año ante San Cristóbal y Nieves. Sí, Curazao es una selección recién nacida, apenas con 15 años de existencia como tal, y logra clasificar a su primer Mundial en la historia (porque no, ni como parte de Antillas Neerlandesas habían jugado una Copa del Mundo).

Foto: Concacaf

7.- Una selección de Países Bajos

Misma situación que Haití, sorprende que haya clasificado por encima de Costa Rica y Honduras, pero igual y no debería hacerlo tanto. La mayoría de los futbolistas de Curazao nacieron en Países Bajos, precisamente porque Curazao sigue siendo un país constitutivo del Reino de Países Bajos (osea, son un Estado por sí solo, pero agrupados con otros Estados que tienen un lazo con Países Bajos).

Según un recuento de Olé, solo un jugador de los futbolistas que jugaron las eliminatorias de Concacaf nació en Willemstad, capital de Curazao; el resto nacieron en Países Bajos y juegan en la primera y segunda división de ese país, en equipos como Venlo, Sparta Rotérdam, Waalwijk o PSV, así como en clubes de Turquía, Suiza e incluso en Arabia Saudita.

Pues solo resta decir, ¡bienvenidos al Mundial 2026, Curazao y Haití! Qué gusto dará verlos jugando en México una Copa del Mundo.