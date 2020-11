Y el Cy Young del 2020 es para… ¡Trevor Bauer y Shane Bieber!

El pitcher de los Cincinnati Reds, Trevor Bauer, y el de los Cleveland Indians, Shane Bieber, cerrarán el año con broche de oro, pues conquistaron el premio Cy Young de la Liga Nacional y Liga Americana, respectivamente, tras imponerse en las votaciones de una temporada sui-géneris por la pandemia del coronavirus.

Bieber arrasó con la votación de la Liga Americana, en la cual se impuso de manera unánime, tras hacerse público el anuncio de la Asociación de Escritores de Beisbol de América (BBWAA), que desde 2014 no elegía al ganador del Cy Yung de manera unánime. El último caso fue el de Clayton Kershaw, quien arrasó con la votación de la Liga Nacional, pero el último caso en la Americana fue Justin Verlander, en 2011.

Triple Crown = Cy Young

There was never a doubt with numbers like these. pic.twitter.com/MIGiW8Z2iR

— MLB (@MLB) November 11, 2020