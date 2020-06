Prescott firmará como jugador franquicia con los Dallas Cowboys por más de 31 millones

Después de algunos meses de espera, Dak Prescott al fin firmará con los Dallas Cowboys y lo hará con la etiqueta de jugador franquicia, el cual le asegura por lo menos un poco más de 31 millones de dólares.

Prescott plasmará su firma este lunes, de acuerdo con Adam Schefter y Jane Slater de ESPN, quien aseguró que no de descarta que Prescott aún alcance un contrato por más de 31.4 millones de dólares, pero es un hecho que el quarterback se quedará en Dallas para la siguiente temporada.

As @espn originally reported, a team source tells me they have been made aware of #Cowboys QB Dak Prescott’s intent to sign his $31.4 million exclusive franchise tender by Monday.

The goal is still a long-term deal. The deadline to do that is July 15

— Jane Slater (@SlaterNFL) June 21, 2020