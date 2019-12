La derrota contra los Philadephia Eagles de la semana 16 dolerá por los siguientes meses para los aficionados de los Dallas Cowboys (8-8), que necesitaban un triunfo frente a los Washington Redskins (3-13) y además rezar por una derrota de los Eagles, que enfrentaron a los Giants.

Los Cowboys cumplieron su tarea, luego de imponerse 47-16 en el último juego de la temporada regular, sin embargo, los Eagles (9-7) no le hicieron el favor a los texanos, pues vencieron a los neoyorquinos 34-17.

Dak Prescott apareció demasiado tarde. El quarterback que no pudo hacer ninguna conexión exitosa que le diera puntos a Dallas la semana pasada, ahora sí anduvo fino y conectó con Ezequiel Elliott y especialmente con Michael Gallup para darle forma a la última e insuficiente exhibición de los Cowboys este año.

.@Michael13Gallup with his third touchdown of the night! #DallasCowboys 📺: #WASvsDAL on FOX

📱: NFL app // Yahoo Sports app

Watch free on mobile: https://t.co/HYJhHN7b2Y pic.twitter.com/3gsGmprir8 — NFL (@NFL) December 30, 2019

Con este resultado, Dallas comienza vacaciones, pues se quedaron sin el pase a los playoffs, mientras que los Eagles se convierten en el último invitado en la Nacional.

En la Americana, los Steelers (8-8) podrán acompañar a los Cowboys mirando los playoffs desde casa, ya que no pudieron hacer el milagro frente a los Ravens, que cerró la temporada regular con marca de 14-2 después de imponerse 10-28.

Esto significó música en los oídos de los Titans (10-7), que se convirtieron en el último invitado en la Americana tras vencer a 35-14 a los Texans.