El partido final de la semana 17 de la NFL, entre los Buffalo Bills y Cincinnati Bengals, debido al que el jugador de los Bills, Damar Hamlin, se desplomó en la cancha después de realizar una tecleada, en la que se llevó un golpe en el pecho. Una ambulancia entró directo al campo mientras que los médicos intentaban reanimarlo.

El Estadio Paul Brown tiene capacidad para albergar a más de 65 mil personas y la noche del 2 de enero y suele ser un inmueble ruidoso, pero en esta ocasión hizo un silencio sepulcral, mientras que jugadores de los Bills y Bengals rezaban antes de ser trasladado a un hospital.

¿Quién es Damar Hamlin?

Damar Hamlin nació el 24 de marzo de 1988 en McKees Rocks, un pequeño poblado de Pensilvania, Estados Unidos, donde vivió la etapa de la infancia y permaneció cerca de casa antes de llegar a la NFL.

Estudió y jugó en la Universidad de Pittsburgh, donde de inmediato dejó ver sus condiciones como safety con un rendimiento siempre en ascenso. En su primer año con los Pittsburgh Panthers registró 41 tacleadas en sólo nueve juegos y en su segundo año fueron 90.

En su última temporada fue elegido como capitán y más de 60 tacleadas y esa fue su carta de presentación para el draft del 2021 y aunque la espera fue relativamente larga, fue elegido en la sexta ronda, con el Pick 212 general para ir a los Buffalo Bills con un contrato de novato de cuatro años.

En su primera temporada tuvo un rol de jugador reserva, pero en el segundo año cumplió su sueño de jugar en la NFL tras una lesión de Micah Hyde, en el cuello.

Damar Hamlin, fuera de los emparrillados

Damar Hamlin tiene una fundación en beneficio de niños con escasos recursos, Chasing M’s, a la cual comenzó a darle vida en al año 2020, el año de la pandemia, con el objetivo de recolectar juguetes y entregarlos a los pequeños durante las fiestas navideñas.

A través de esta fundación recolecta recursos en la plataforma Go Fund Me y estos recursos van destinados a guarderías de McKees Rocks, de donde es originario. Tras el juego entre Bills y Bengals, la colecta registraba más de 700 mil dólares.

“Mientras me embarco en mi viaje a la NFL, nunca olvidaré de dónde vengo y estoy comprometido a usar mi plataforma para impactar positivamente a la comunidad que me crió. Creé The Chasing M’s Foundation como un vehículo que me permitirá generar ese impacto, y el primer programa es 2020 Community Toy Drive”, describe Hamlin en la plataforma.