Barcelona le ganó 1-0 al Getafe con un gol de Pedri y se mantiene como líderes de La Liga, sin embargo, el foco se centró por completo en las palabras de Xavi Hernández, quien un día antes había opinado sobre el tema de Dani Alves, acusado por violación hacia una joven de 23 años en una discoteca de Barcelona.

El estratega fue criticado porque su mensaje, en el cual aseguró que “en cuanto a Dani, me sabe muy mal por él”. O sea que el entrenador lamentaba los hechos por el futbolista, y no por la víctima que ha denunciado al jugador.

Captura de pantalla

Las disculpas de Xavi Hernández

Xavi, antes de contestar las preguntas de los periodistas respecto al partido contra Getafe, quiso aclarar su mensaje ofreció disculpas a las víctimas y consideró que sus palabras no fueron atinadas.

“Si me permiten, antes de la pregunta, me gustaría aclarar un poco lo que dije ayer, sobre el tema de Dani Alves, que creo se malinterpretó un poco lo que quería decir, puede que no estuviera del todo contundente con mis palabras. Creo que es importante que me explique, es un tema bastante escabroso y bastante importante. Evidentemente obvié un poco el tema de la víctima”, dijo el entrenador en catalán.

“Hemos de condenar todos estos actos, lo haya hecho Dani o lo haya hecho cualquier otra persona, no estuve afortunado ayer y pido disculpas a la víctima y a las víctimas de estos actos de violencia de género y de este tipo de violaciones, dicho esto, me sabe mal que Dani lo pueda haber hecho, pero en este tema hay que ser muy contundente. Ayer no estuve muy afortunado con mis palabras y pido disculpas. Sé que mi voz es muy importante, porque represento a un club como el Barça, por lo que lo siento de verdad, no ha sido un día agradable para mí”, dijo el estratega.

Getty Images

Xavi Hernández no sólo dirigió el brasileño, sino que jugó con él durante su etapa como jugador. Alves se encuentra en prisión preventiva sin derecho a fianza. En sus declaraciones, el futbolista ha caído en diversas contradicciones, además sus versiones de los hechos no coinciden con lo que las autoridades han visto en las cámaras de seguridad.