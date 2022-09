Desde la llegada de Dani Alves, Pumas no ha vivido su mejor momento. Apenas en la más reciente jornada consiguieron un triunfo contra Querétaro, el primero en la era del brasileño con la camiseta de la Universidad.

Foto: MexSport

Muchas de las críticas de la afición por ello se han centrado sólo en él, sin embargo, eso no lo detiene ni lo hace pensar en tirar la toalla. Todo lo contrario. El brasileño estuvo con otro viejo conocido de Pumas, Efraín Velarde, y ahí contó por qué eligió venir al futbol mexicano pese a ofertas de Europa.

¿Por qué Pumas?

Dani Alves reveló en entrevista para el canal del “Chispa”, Casa Verlarde, que eligió a Pumas por ser más que un club que le permitirá cumplir con uno de sus objetivos: dejar un legado más allá del futbol.

Contó que no sólo lo buscaron desde la UNAM para llegar a México, pero sí fueron quienes más insistieron en su llegada. Además tuvo ofertas de otros países e incluso la posibilidad de quedarse en Brasil, pero ninguna de ellas le ofrecía algo más para dejarle a la gente fuera del balón.

“Yo quería ir a un lugar que no sea sólo un equipo de futbol, porque hoy el futbol es una plataforma de las personas que quieren hacer dinero. Están haciendo muchísimo dinero pero no le están diciendo nada a las personas. Entonces, cuando hay la posibilidad de venir a un equipo que representa a una Universidad Nacional, ahí es cuando mis ganas van para el espacio… fue lo que me hizo tomar la decisión de venir acá“.

Foto: @PumasMx

También mencionó que la afición auriazul le ha demostrado que tomó una buena decisión. Dani Alves comentó que pese a que los resultados no han sido los deseados, ver que la gente está en CU y no deja de apoyar, es algo que no se encuentra en todos los equipos.

Él mismo señaló que tampoco está contento con el momento de Pumas. De hecho asegura que es el tiempo más largo que lleva (bueno, llevaba) sin ganar en un club de futbol. Pero eso sí, piensa que en los malos momentos es cuando más se debe apoyar y cuando la gente debe darles más ánimos para levantarse.

“Nosotros no conseguimos los resultados que nosotros aspiramos y ellos siguen ahí. Por eso también vale la pena pelear por ellos. No todos los equipos tienen una afición que está ahí contigo. Yo siempre digo que aquellos que en las malas ya no están contigo es porque nunca estuvieron contigo. En las malas y en las peores y en las mejores. La afición es así“.

Foto: MexSport

La directiva del Barcelona buscó sacar por la mala a Dani Alves

Sobre su salida de Barcelona, Dani Alves confesó que no salió por la puerta de atrás porque él no lo permitió así. De ser por la directiva culé, lo habrían echado o lo hubieran “comercializado” de una forma donde desvalorarían lo que le dio al club.

“En un momento sentí que dentro del Barça había un complot para sacarme. Fue entonces que me dije: ‘Yo decidí venir aquí y nadie me va a sacar así’, así decidí que iba a cumplir mi contrato y me iba a ir por mis propios pies, no porque alguien me dijera no, no te queremos más“.

Dani Alves también reveló que previo a salir del club intentaron mentirle y muchas más cosas turbias, pero él fue más listo y puso sus condiciones. Al final salió del Barcelona como quería, por sus propios pies y no siendo despedido por una directiva que ya lo quería sacar desde tiempo atrás.

“Fueron a mi casa a platicarme un montón de mentiras para buscar convencerme y yo solo movía la cabeza. Les dije que aceptaba renovar dos años, pero con una cláusula para que yo me pudiera ir en el momento que quisiera porque sabía que eventualmente me querían sacar, así es que puse esa condición para mejor irme yo a que me corrieran. De ese nuevo contrato hice un año, ganamos Liga y Copa, y me fui para que no me sacaran por la puerta de atrás, no les di ese gusto“.

Foto: Getty

Cómo negar que Dani Alves es un jugador diferente en todo sentido.