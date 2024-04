Lo que necesitas saber: Lance Stroll fue sancionado con 10 segundos y Daniel Ricciardo abandonó la carrera

Daniel Ricciardo perdió la oportunidad de sumar sus primeros puntos en la temporada con la escudería Racing Bulls en el Gran Premio de China o al menos terminar por delante de su coequipoero, Yuki Tsunoda, sin embargo, el australiano tuvo que retirar el auto después de sufrir un impacto de Lance Stroll, previo a la relanzada tras el primer ingreso del safety car.

Max Verstappen provocó que todos los autos se emparejaran antes de la salida del safety car y previo a la curva 14, Lance Stroll se fue de ello contra la parte trasera del auto de Ricciardo, y el Racing Bull se elevó y rebotó fuerte, por lo cual algunas vueltas después Ricciardo tuvo que retirarse debido a daños en la parte del piso.

Daniel Ricciardo's race came to a bumpy end behind the Safety Car ? ?#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/4ks8SVpuFA — Formula 1 (@F1) April 21, 2024

La furia de Ricciardo contra Lance Stroll

“Este idiota acaba de frenar”, dijo Stroll por la radio tras el impacto con Ricciardo, quien después de bajar del auto se mostró sumamente molesto con la frase del piloto de Aston Martin, quien fue sancionado con 10 segundos por este error.

“Poco a poco comencé a calmarme y luego me dijeron lo que Lance piensa sobre el incidente. Aparentemente soy un idiota y fue mi culpa, así que me hizo hervir la sangre porque está detrás de un coche de seguridad. Lo único que tienes que hacer es vigilar el coche de delante… Estoy haciendo lo mejor que puedo para no decir lo que quiero decir, pero que se joda ese tipo, y sigo siendo amable”, indicó Ricciardo.

Daniel Ricciardo en Racing Bulls

Ricciardo exhibe el error de Lance Stroll

El piloto australiano analizó la acción y aseguró que las imágenes muestran la forma en la cual Lance Stroll deja de mirar al frente y dirige la mirada hacia la orquilla de la curva 14, de acuerdo con el movimiento del casco del canadiense, de quien espera que acepte su responsabilidad.

“Tan pronto como empezamos a frenar, puedes ver su casco girar a la derecha. Está mirando el vértice de la curva 14, ni siquiera me mira. No sé qué está haciendo ni dónde tiene la cabeza, pero lo único que tienes que hacer es preocuparte por el que está adelante de ti y él claramente no lo estaba”, indicó.

