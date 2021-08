¿Todo bien? Daniil Medvedev explotó en Cincinnati hasta patear una cámara

Consecuencia de su… ¿temperamento? El tenista ruso Daniil Medvedev dio de qué hablar durante las semifinales del Másters de Cincinnati por más que sus errores o su derrota. En medio de la frustración, sufrió un choque con una de las cámaras de transmisión y se “desquitó” al darle una patada.

El incidente ocurrió durante el partido ante su compatriota Andrey Rublev. A pesar de que Medvedev tenía un set a su favor, durante el segundo episodio empataban a un juego y 15-15, cuando en un intento por salvar la pelota, el jugador se estrelló con el objeto de grabación.

Acto seguido, Daniil Medvedev le dio la mano al camarógrafo y se aseguró de que estuviera bien, pero el panorama cambió mientras la cámara era devuelta a su lugar. El juez de silla bajó de su sitio para hablar con el número 2 del mundo en el ranking de la ATP.

“Quítenla. Casi me rompo la mano“, argumentó el jugador. Mientras ambos debatían, el ruso regresó hacia la cámara y la pateó. A la par, el personal del torneo intentó reacomodar el artefacto para seguir con la transmisión del juego.

Cabe resaltar que cada vez es menos común que las cámaras se ubiquen en esta zona. No ocurre en todas las competencias porque a veces aparecen en las gradas u otros puntos estratégicos; sin embargo, en Cincinnati es algo que encuentran todos los jugadores, no solo uno.

Temas como este suelen generar mucha polémica y desatan una amplia conversación en redes sociales. No obstante, parece que el caso de Daniil Medvedev y la cámara quedó atrás con la derrota por 2-6, 6-3, 6-3 que terminó sufriendo ante Rublev.

Algunos usuarios alzaron la voz como consecuencia de esta situación, pues consideraron que hay pocas reacciones y si se tratara de algún otro personaje, las imágenes ya hubieran dado la vuelta al mundo.

Why media is silent ? 🤪🤷🏻‍♂️

Daniil Medvedev KICKS THE CAMERA at Cincinnati Tennis Tournament!! https://t.co/79g1zZkxI4 via @YouTube pic.twitter.com/SAPkJCZJv5

— Yerik Ilyassov (@yerikilyassov) August 21, 2021