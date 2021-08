Se volvió loco: Danny Ings se estrenó como goleador del Aston Villa ¡con una chilena!

En el futbol siempre hay primeras veces que dejan buenas sensaciones, pero otras son simplemente espectaculares. Esto es lo que hizo Danny Ings en su primer gol con el Aston Villa: además de abrir el marcador ante el Newcastle, se mandó una chilena espectacular en el Villa Park.

El fichaje del delantero de 29 años de edad se concretó hace aproximadamente 2 semanas. La baja de Jack Grealish dejó un espacio difícil de suplir en el club de Los Villanos y por ahora parece estar en buenas manos para recuperar terreno en la Premier League.

La definición con chilena parece estar a la orden del día en todo el futbol. Además de lo hecho este sábado por Danny Ings, México también fue testigo de una. Jaquelín García, atacante de Gallos Femenil, hizo una en el partido vs Juárez que abrió la Jornada 6 de la Liga MX Femenil.

A pesar del amplio dominio que el Aston Villa tuvo sobre el Newcastle en el primer tiempo, la diferencia no se reflejó en el marcador hasta los últimos instantes. El tiempo perdido provocó que el cuerpo arbitral agregara 3 minutos antes del descanso y ahí cayó la anotación.

La jugada comenzó con un saque de banda tan largo, que prácticamente llegó al área chica. Ahí Tyrone Mings se encargó de peinar el balón y dicen por ahí que doble cabezazo es un gol seguro, pero aquí la definición fue todavía más espectacular.

Danny Ings apareció en el punto penal y ni siquiera pensó su remate: de inmediato se lanzó al aire y la chilena incluyó también volea. Al final, este tanto impactó positivamente en el resultado para los locales, que incrementaron la ventaja gracias a Anwar El Ghazi.

What a goal this is from Ings btw pic.twitter.com/Ykq6wS3iX0

— Jacob 🦊 (@LCFCJacob) August 21, 2021