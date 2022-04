Darwin Núñez, el chico que no comía y sufrió con las lesiones antes de brillar con Benfica

El Benfica dio la campanada en la Champions League al eliminar al Ajax en octavos de final y esto no hubiera sido posible sin la labor del uruguayo Darwin Núñez. Delantero con apenas 22 años de edad, es reconocido por figuras como Jürgen Klopp debido a su calidad y la promesa de comandar a su selección en unos años.

“Es su hombre peligroso, un buen delantero. El próximo de Uruguay, no sé cómo van a jugar juntos Cavani, Suárez y él en un mismo equipo. Es un chico top. Anotó contra el Ajax y contra el Barcelona, no es tímido. Esperamos que inicie y tenemos que asegurarnos de que no reciba muchos balones“, explicó el director técnico de los Reds.

Pero antes de brillar en el futbol de Portugal, la vida y la carrera profesional de Darwin Núñez fueron muy complicadas. Hubo noches en las que tuvo que irse a dormir con el estómago vacío y las lesiones lo hicieron pensar en un retiro tempranero.

Infancia e inicios: Los retos que encaró Darwin Núñez antes de ser futbolista profesional

Nacido en Artigas, Uruguay, Darwin Núñez creció junto a su hermano y sus padres: Silvia Ribeiro y Bibiano Núñez. Las carencias fueron muchas, pero ambos hicieron hasta lo imposible para salir adelante. Ella recolectaba botellas para venderlas, mientras él trabajaba en construcciones; sin embargo, el dinero no alcanzaba y pasaron algunos días sin comer.

“Sí me acosté con el estómago vacío, pero quien más se fue a la cama así fue mi madre. Siempre que faltaba la comida, mi madre nos daba la suya. Yo siempre decía que si conseguía ser futbolista profesional, con el dinero suficiente para comprar una propiedad, le regalaría una nueva casa. Cuando llegué al Almería eso fue lo que hice: le compré seis hectáreas de terreno y se las arreglé. Nunca olvidaré de dónde vengo“, contó Darwin en febrero de 2022.

En el futbol, Darwin Núñez se formó con el Peñarol. Tenía apenas 14 años cuando salió de casa en busca de cumplir sus sueños y su única compañía era su hermano Junior, quien ya había debutado en Tercera División. El cambio no fue sencillo, mucho menos estando tan lejos de la familia y el hoy atacante del Benfica volvió a Artigas con el acuerdo de que volvería el año siguiente.

Una vez más, lo dejó todo para crecer deportivamente y cumplió poco a poco sus objetivos. Luego de brillar en categorías inferiores, el debut en el primer equipo llegó a finales de 2017 después de una larga recuperación por la rotura de ligamento cruzado. Sin embargo, ese primer partido provocó una recaída. El delantero tuvo que ser operado nuevamente y pasó casi un año inactivo.

La idea del retiroCuando pudo volver a las canchas, logró estrenarse como goleador de los aurinegros. El talento de Núñez llamó la atención en Europa, así que el Almería lo fichó en agosto de 2019 por seis millones de dólares.

El ascenso desde ahí también fue rápido, ya que el Benfica puso sus reflectores sobre el uruguayo hasta contratarlo en agosto de 2020. 24 millones de euros lo convirtieron en la venta más cara en la historia del Almería y ahora podemos decir que cada centavo valió la pena. En poco menos de dos años con el equipo portugués, Darwin Núñez registra 78 partidos, 41 goles y 15 asistencias en torneos como Champions y la Liga de Portugal.