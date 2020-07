5 razones por las que no debería jugarse el Guard1anes 2020 de la Liga MX

La Liga MX no está pensando en cancelar el Guard1anes 2020, más allá de los múltiples casos de coronavirus que han reportado los equipos. Lo único que hizo fue aplazar el partido inaugural entre Atlético San Luis y Juárez, así como el choque entre Mazatlán y Puebla.

El debut del Mazatlán FC en la Liga MX deberá esperar. Su partido de presentación en el Guard1anes 2020 estaba pensado para el viernes 24 de julio. No obstante, retrasaron el mismo a la espera de los resultados de las pruebas en el conjunto sinaloense.

Hay rumores de varios medios que indican que el inicio del Apertura 2020 será el lunes 27 de julio y la primera jornada finalizará el miércoles 29. ¿Es necesario realmente arrancar la Liga MX pese a la realidad que estamos viviendo? Acá te dejamos 5 razones para entender por qué no debe haber futbol mexicano, todavía.

1.- 86 casos en la Liga MX

Desde que inició la pandemia del coronavirus, en la Liga MX se han reportado 86 casos de coronavirus. No podemos olvidar que el contagio de ocho futbolistas en Santos, llevó a la cancelación del Clausura 2020, además de los positivos de Enrique Bonilla, presidente de la liga y Alberto Marrero, presidente del Atlético San Luis.

En el transcurso de la semana de inicio del Guard1anes 2020, equipos como Chivas, Rayados, Cruz Azul, Tigres, Atlas, Mazatlán y Juárez, han reportado al menos un caso positivo en su equipo. Un jugador o algún integrante del club.

2.- Más de 30 casos en siete días

Si los más de 80 casos que han surgido en la Liga MX no son convincentes, el hecho de que se han reportado más de 30 contagios en un lapso de siete días, dentro de la semana de arranque del Guard1anes 2020, deberían serlo.

La Copa por México y la Copa Telcel fueron la muestra clara de que el futbol mexicano no está listo para volver. Las pérdidas económicas serán mayores si se reanuda y después de dos jornadas se cancela, por el aumento de contagiados.

3.- No hay protocolos

Si bien, la Liga MX no ha dejado de realizar las pruebas que prometió para la reanudación, los protocolos sanitarios en el futbol mexicano no existen y no hat garantía pata el Guard1anes 2020. El ejemplo más claro, es el de Miguel Herrera, el técnico del América o Ricardo Peláez, el director deportivo de Chivas.

Al ‘Piojo’ Herrera se le vio sin cubrebocas en el primer partido del América en la Copa por México. En el segundo encuentro, pese a que lo llevaba, se enfrascó en una bronca con el Cuerpo Técnico de Pumas sin usarlo. Por su parte Peláez le reclamó un penal al silbante al término del encuentro entre Cruz Azul y Chivas, sin llevar puesta su mascarilla.

4.- Más de 6 mil casos

En el último reporte de la Secretaría de Salud (que acá te dejamos) se registraron más de 6 mil casos de coronavirus y más de 700 defunciones en tan sólo 24 horas. Esa cifra es tan contundente como para no llevar a cabo el Guard1anes 2020.

En Canadá, los Blue Jays de Toronto están buscando dónde jugar sus partidos de local, ya que el Gobierno no les permitió hacerlo en su estadio, debido a que en un día se reportaron 339 casos positivos de coronavirus… sentido común.

5.- La vida privada

Cuando en mayo se anunció el regreso de la Bundesliga, siendo la primera liga en reanudarse en todo el mundo, se especificó cuáles eran los protocolos sanitarios a seguir dentro y fuera del campo. Uno de ellos, era la vida privada de los futbolistas.

Ningún futbolista estaba permitido a salir de su casa, si no era en día de partido. Los jugadores deberían estar en una especie de cuarentena, sin tener contacto con nadie, ni recibir visitas. El que no siguiera las recomendaciones, no podría jugar. Para el Guard1anes 2020 no hay nada de eso.

En el caso de la MLS, NBA y MLB que han podido avanza en cuanto a su reanudación, el éxito fue la burbuja en la que se llevó a cabo todo. Más allá de las bajas del FC Dallas y el Nashville, en la Major League Soccer no se han reportado casos, al igual que en la NBA que jugará en el mismo complejo. Para la Major League Baseball, no habrá traslados de los equipos y así disminuirán el riesgo de contagios.