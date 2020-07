Conoce al Nashville SC: La nueva franquicia de la MLS que quiere ‘revolucionar el futbol’

La MLS es una liga que ha venido de menos a más en los últimos años. Tienen proyectos más ambiciosos, les gusta ver a futuro, quieren tener mayor protagonismo en el mundo y es por ello que implementaron su famosa expansión, rubro que acrecentaría el total de sus equipos a 30 y donde nació el Nashville SC, un equipo que quería ‘revolucionar el futbol’.

El Nashville SC es una de las nuevas franquicias en unirse a la MLS, pues como ya dijimos tienen un plan de expansión anual, donde dos equipos se irán integrando al torneo y así lo hizo esta escuadra. El Inter Miami, donde juega Rodolfo Pizarro, fue el otro equipo que se unió a la liga norteamericana.

La MLS recibió solicitudes de diversas ciudades en Estados Unidos para integrar a nuevos equipos al torneo. Nashville fue una de las elegidas para llevar futbol de primera división y todo eso se logró gracias al peso e influencia de las familias fundadoras, que son 3 de las más ricas del lugar… además del proyecto que le presentaron a las autoridades de la liga.

Presentaron una propuesta en 2017 para construir un nuevo estadio de futbol, con un valor de 275 millones de dólares, además de un proyecto de reurbanización que fue aprobado por el gobierno y así se dio pie a la creación del equipo.

El club es propiedad de tres billonarias familias: los Ingrams, los Turners y los Wilfs. Estos se reunieron con directivos de la MLS para presentar su proyecto y fue uno de los que más gustó.

La ciudad de Nashville sí tenía equipos representativos de futbol pero son colegiales o de categorías inferiores, ninguno en primera división. El expandir las fronteras de la MLS y darle ese atractivo a la ciudad fue uno de los rubros que convenció a las autoridades y por ello le dieron el ‘sí’, siendo uno de los primeros equipos en unirse a la plantilla.

Tras la aprobación de la MLS, Nashville SC se integró esta temporada a la liga norteamericana y comenzó un poco mal el torneo, pues pese a que quiso conformar una plantilla que diera resultados de arranque, estos no los acompañaron.

En la MLS sólo se jugaron dos jornadas antes de que la temporada quedara en pausa por el coronavirus. El Nashville SC perdió ambos partidos, registrando 3 goles en contra y 1 a favor, siendo este su debut en el futbol profesional pero para fortuna de ellos todo se paralizó y podrían reponer la situación… si es que no empeora.

El Nashville SC es parte de los equipos que participarán en el ‘mini torneo’ de la MLS, que tendrá un formato tipo ‘Copa del Mundo’, y de hecho ellos estarían presentes en el día inaugural, o sea este miércoles 8 de julio (y aquí te decimos cómo verlo) pero el coronavirus podría alejarlos del futbol.

Nashville SC’s #MLSisBack opening match vs. Chicago has been postponed.

More: https://t.co/hlowSCPWsO pic.twitter.com/lX67MFpLOX

— Nashville SC (@NashvilleSC) July 7, 2020