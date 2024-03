Lo que necesitas saber: Además de baterista de Blur, Dave Downtree es DJ, abogado, militante del Partido Laborista, enterado en astronomía y la crianza de borregos.

Si acá futbolistas, artistas y cantantes y hasta fallidas “emprendedoras” se meten a la política… qué podemos criticar a Reino Unido, donde el baterista de Blur, Dave Rowntree, ha sido candidateado por el Partido Laborista para ser parte del Parlamento (y menos si nos echamos un clavado al CV del músico).

Dave Rowntree va por un escaño que, por ahora, es del partido conservador

La candidatura fue difundida en varios medios y confirmada por el propio músico. “¡Estoy absolutamente emocionado de haber sido seleccionado como candidato del Partido Laborista para Mid Sussex!”, escribió Dave Rowntree en sus redes sociales. “Ahora comienza el trabajo”.

De acuerdo con The Guardian, el baterista de Blur contenderá en las próximas elecciones generales de Reino Unido con la intención de quitarle un escaño que, por el momento, está en poder de conservadores.

“Me postulo para el parlamento para proporcionar la energía y la visión que la zona necesita desesperadamente”, señaló Rowntree en un comunicado citado por el medio inglés.

Desde 2002 el baterista de Blur es parte del Partido Laborista

Los que fans que hasta se saben de qué color usan sus calzones los miembros de la banda no han de estar sorprendidos con este anuncio… no tanto: bien saben que las cuestiones políticas no le son ajenas a Rowntree, quien desde 2002 es militante del Partido Laborista, llegando incluso a ser líder local en la sección del West End de Londres

De 2017 a 2021, el baterista fue consejero del Partido Laborista por el Consejo del Condado de Norfolk. Ese cargo (y ahora la candidatura) no se le dio al baterista de Blur nomás por ser popular entre la chaviza (no tanto por eso). Durante la pausa que se dio la banda a inicios de los 2000, Downtree estudió Derecho (por ahí hasta tiene un Doctor Honoris Causa de la Universidad de Greenwich) y trabajó para una firma de abogados, especializándose en el área penal.

Las próximas elecciones generales en Reino Unido están programadas para enero de 2025, aunque el primer ministro, Rishi Sunak, señaló que bien podría darse en el transcurso de 2024.

Aunque a finales de 2023 Damon Albarn dio a entender que Blur se tomaría un descanso que sonaba a reposo total, este año la banda tiene programadas algunas presentaciones… ¿si Dave Downtree gana su escaño, abonaría al final de Blur? Puesssss…

