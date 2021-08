David Ochoa, el portero que cambió a Estados Unidos por México tras salir de una depresión de identidad

México le ha ganado a Estados Unidos a uno de los prospectos más importantes en la portería, pues a través de un comunicado, la Federación Mexicana de Futbol informó el cambio de asociación del portero David Ochoa, quien había jugado para el equipo estadounidense, sin embargo, optó por representar al combinado mexicano gracias a sus raíces y gestos por parte de jugadores del Tri.

“La Dirección General Deportiva informa que la Federación Mexicana de Fútbol recibió, por parte de la Comisión del Estatuto del Jugador de la FIFA, la autorización para que el portero del Real Salt Lake de la Major League Soccer, David Ochoa, pueda representar a la Selección Nacional de México.

“David Ochoa, a través de la Federación Mexicana de Fútbol, presentó una petición ante las autoridades correspondientes de la FIFA para poder cambiar de Federación, ya que previamente el portero estuvo registrado con la federación estadounidense”, indica el comunicado.

¿Quién es David Ochoa?

David Ochoa jugó para Estados Unidos en el torneo preolómpico de la Concacaf, en Guadalajara, donde los norteamericanos quedaron eliminados en Semifinales tras caer ante Honduras (aquí puedes recordar el fracaso estadounidense). Tiene 20 años de edad y es titular del Real Salt Lake en la MLS, aunque se formó en una academia de Chivas.

Optó por el cambio de asociación debido a que sus padres son mexicanos y porque se considera un fan de Guillermo Ochoa. Nació en Oxnard, California, por lo que tiene nacionalidad estadounidense, aunque culturalmente es mexicano, pues creció en un barrio latino.

Recuerda que su abuelo y su padre son aficionados de Chivas, por lo que le heredaron la afición rojiblanca, aunque siempre le regalaban sudaderas de Guillermo Ochoa, con el logo del América. “Los amigos de mi papá, que le van todos al América, solían comprarme playeras de Ochoa, y yo me las ponía. Mi papá enloquecía al verme con ese uniforme. ¡Para él era como el fin del mundo!” compartió para The Players Tribune.

Depresión y muerte de su entrenador

Durante su formación como partero en la academia de Chivas, David Ochoa recuerda que era señalado por el resto de sus compañeros, quienes criticaban que su español no era el mejor, y cada vez que erraba en alguna palabra, sus compañeros le hacían burla.

“Yo siempre era el gringo. En cada entrenamiento me molestaban con todo tipo de comentarios sobre lo fácil que era mi vida en Oxnard. Y cada vez que me equivocaba en alguna palabra, porque mi español no era tan bueno como el de ellos, me lo echaban en cara: ¡Pinche gringo!”, relata.

Ochoa se sentía mexicano, pero en Chivas era rechazado. Por su color de piel y cultura, tampoco sentía que encajaba entre los estadounidenses, por lo que entró en depresión, a pesar de que las oportunidades comenzaron a llegar, primero en el Real Salt Lake y después en la Selección de Estados Unidos.

En su club encontró una motivación en el entrenador de porteros, Des McAleenan, de origen irlandés y quien trabajó antes para la Selección de Colombia. El 26 de febrero del 2021 fue encontrado sin vida, en Dublín.

“Des había estado luchando con la depresión. Fue todo un shock, porque parecía el tipo más animado y feliz, siempre sonriente, siempre trabajando. Pero nadie lo supo hasta que fue demasiado tarde. Yo también había estado con depresión. Es raro, porque cuando juegas futbol, es como si estuvieras en piloto automático, pero ahora podía ver bien los síntomas. Había estado sufriendo, pero no había terminado de entender lo que me estaba ocurriendo”, indicó.

Convocatoria a la Selección Mexicana

Aún sin recibir la autorización por parte de FIFA para cambio de asociación, Ochoa fue invocado a una concentración con la Selección Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento con el equipo mexicano que iba a jugar la Copa Oro y ahí trabajó con Alfredo Talavera, Jonathan Orozco y Rodolfo Cota.

“Después de tres días, supe que haría el cambio. Me sentí valorado no por el portero que soy ahorita, sino por el portero que puedo ser”, indicó. Además, indicó que el ambiente en el Tri lo hizo sentir en casa.

“Nunca seré completamente americano. Tampoco seré completamente mexicano, así que es donde me sienta más cómodo, y algo dentro de mí me hace sentir en casa junto a los jugadores mexicanos. Eran ruidosos y divertidos y sociables. Me hicieron sentir como si estuviera con mis amigos en Oxnard, es por eso que decidí elegir a México”, mencionó.