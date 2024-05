Lo que necesitas saber: La FA sancionó en el 2022 a Kynan Isaac del Stratford Town a 10 años de suspensión por violar el reglamento de apuestas.

Recién terminó la temporada de la Premier League, pero los escándalos recién comienzan. Además de las altas y bajas en los banquillos de varios equipos, tenemos la acusación formal de la FA contra Lucas Paquetá, compañero de Edson Álvarez en el West Ham, por estar involucrado en apuestas deportivas.

Estas acusaciones frenan momentáneamente el interés que el Manchester City tenía en fichar al brasileño y será hasta el final de la investigación si lo veremos o no, con la playera del City.

Su caso se une al de Sandro Tonelí, que recibió una multotota y una suspensión como castigo tras ser encontrado culpable de involucrarse en apuestas.

Lucas Paquetá / Fotografía Getty Images

Acusación de la FA contra Lucas Paquetá

La Asociación Inglesa de Futbol (FA), emitió un comunicado en el que acusa a Paquetá de buscar de forma intencional de ser sancionado con una tarjeta amarilla en cuatro partidos, con la intención de influir a favor de varias personas en el mercado de apuestas. Específicamente en estos juegos:

West Ham vs Leicester City | 12 de noviembre del 2012

vs Leicester City | 12 de noviembre del 2012 West Ham vs Aston Villa | 12 de marzo del 2023

West Ham vs Leeds United | 21 de mayo del 2023

West Ham vs Bournemouth | 12 de agosto del 2023

“Lucas Paquetá, jugador del West Ham United, ha sido acusado de cuatro infracciones de la Regla E5.1 de la FA en relación con su conducta en los partidos de la Premier League del club contra el Leicester City el 12 de noviembre de 2022; el Aston Villa el 12 de marzo de 2023; el Leeds United el 21 de mayo de 2023; y el AFC Bournemouth el 12 de agosto de 2023. Se le imputa haber tratado de influir directamente en el desarrollo, la conducta o cualquier otro aspecto de estos partidos, o en lo ocurrido en ellos, tratando intencionadamente de recibir una tarjeta del árbitro con el propósito indebido de afectar al mercado de apuestas para que una o más personas se beneficiaran de ellas” Comunicado de la FA

Lucas Paquetá, acusado de influir en apuestas / Fotografía @LucasPaqueta97

De acuerdo con la FA, Paquetá tiene como plazo hasta el próximo 3 de junio para presentar pruebas a su favor que puedan demostrar su inocencia o en su defecto pedir una prorroga mientras las reúne.

Ya que se le acusa de infringir la regla E5.1 sobre su participación en apuestas deportivas y de la F2, respecto a la suministro de información y documentos para la investigación. Sin embargo, Lucas asegura que ha participado en todo momento en la investigación en su contra. En octubre del 2023, le dio acceso a su celular a la FA.

Las jugadas sospechosas de Paquetá

En el juego contra el Bournemouth, Paquetá recibió una tarjeta amarilla casi al final del partido, tras un saque de meta de Alphonse Areola que terminó golpeando el brasileño. En aquel partido cometió un total de cuatro faltas, por lo que comenzó a levantar sospechas.

Después, contra el Leeds. Lucas fue el único jugador del West Ham en ser amonestado, sin embargo, cometió un par de faltas más.

Contra el Aston Villa, también recibió una tarjeta amarilla, después de varias advertencias del árbitro. En aquella ocasión salió de cambio y se fue molesto directo a los vestidores. David Moyes, declaró que tuvo que sacarlo ante el riesgo de que fuera expulsado y suspendido; “Lo más importante es que no quería que lo expulsaran, lo que habría significado que lo suspenderían“.

Lucas Paquetá, jugadores del West Ham / Fotografía @WestHam_PT

En el partido contra el Leicester City, Paquetá volvió a pintarse de amarillo tras una falta contra Boubakary Soumare, sin embargo, se salvó de la tarjeta roja por una entrada contra Wilfred Ndidi.

La última vez que Lucas fue expulsado por doble amarilla fue en el 2021, cuando aún jugaba para el Marsella en la Ligue 1.

Lucas Paquetá niegas las acusaciones

El West Ham recibió dos noticias en un mismo día. Justo cuando se confirmó la llegada de Julen Lopetegui al banquillo, también se dio a conocer las acusaciones contra Lucas Paquetá.

El brasileño, negó estar involucrado en apuestas y aseguró estar molesto por las acusaciones ya que ha participado y cooperado en todo momento con las investigaciones de la FA. Por ahora, centrará todos sus esfuerzos en demostrar su inocencia.

“Estoy muy sorprendido y molesto al ver que la FA ha decidido imputarme. Durante nueve meses he cooperado y en cada paso de la investigación y he proporcionado toda la información que he podido. Niego los cargos en su totalidad y lucharé con todo aliento para limpiar mi nombre. Debido al proceso en curso, no haré más comentarios”, escribió Paquetá.

Lucas Paquetá, Neymar y Richarlison / Getty Images

En caso de ser encontrado culpable, Lucas podría enfrentar una suspensión de seis meses, en el mejor de los casos, hasta diez años en el futbol profesional. Actualmente tiene 26 años, así que, cuando termine dicha suspensión tendría 36 y difícilmente podría volver a jugar.

En pocas palabras, se acabaría su carrera. Peor si se toma en cuenta que la FA aplicó esa misma sanción a Kynan Isaac del Stratford Town por violar el reglamento de apuestas en el 2022.

