Qatar 2022 podría poner fin a la discusión sobre quién es mejor: Cristiano Ronaldo o Messi. Argentina es una de las selecciones favoritas para ganar el Mundial, y si Leo levanta la Copa del Mundo el 18 de diciembre, será difícil poner a CR7 por encima de él.

Sin embargo, esa discusión siempre se ha quedado entre la afición. Cristiano y Messi han demostrado más de una vez que su relación es bastante buena fuera de las canchas, y suelen echarse elogios mutuamente de forma constante.

Eso justo fue lo que hizo Cristiano Ronaldo en la polémica entrevista que se echó con el periodista Piers Morgan. Decimos polémica porque se ha aventado unas frases que seguro no cayeron nada bien al interior del Manchester United (por acá recopilamos las más notorias).

Pero bueno, ahora toca hablar de algo muy chido que dijo CR7. Cuando le preguntaron sobre Lionel Messi, el portugués no dudó en expresar el enorme aprecio que le tiene y la admiración que le genera.

“ Es increíble. Como jugador es mágico, es top. Como persona, compartimos escenario durante 16 años. Imagínate. Tengo una gran relación con él. No soy su amigo, así. Amigo que viene a tu casa, con quien hablas por teléfono, pero es como un compañero de equipo, es un tipo que respeto mucho “.

Además. agradeció que el argentino también habla muy bien cuando le preguntan por él: “La forma en que siempre habla de mí, incluso su esposa y mi novia se respetan, son de Argentina, mi novia es de Argentina. Es bueno. ¿Qué puedo decir de Messi? Solo cosas buenas. Es un buen tipo, que hace todo por el fútbol”.

Pero vamos ahora con la frase más sobresaliente de lo dicho por Cristiano Ronaldo sobre Messi. Así como lo vas a leer, el astro dijo que jamás había visto a nadie como él sobre la cancha, excepto tal vez por otro de sus ídolos: Zinedine Zidane.

“Probablemente es el mejor que he visto jugar al fútbol junto a Zidane”.

Ahora bien, que Argentina sea favorita para ganar el Mundial, no quiere decir que lo tienen en la bolsa. CR7 tiene la esperanza de triunfar en Qatar 2022, y siente tanta confianza de que eso puede suceder, que prometió retitarse del futbol si conquista la Copa del Mundo con Portugal.

“Si ganó la Copa del Mundo seré el hombre más feliz del mundo y me retiraría 100%. En este momento me siento muy bien, creo que haré una buena Copa del Mundo, estoy preparado física y mentalmente. Será complicado, tenemos un gran entrenador, una buena generación de futbolistas, pero no somos los favoritos”