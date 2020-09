Uno de los temas que causó gran intriga hace unas semanas, sigue causando eco. José Mourinho, DT del Tottenham, encendió la polémica sobre lo que fue la casi salida de Lionel Messi del Barcelona y es que comentó que el ‘10’ sólo podría ser fichado por un equipo que no respete el Fair Play Financiero.

Lionel Messi ya reportó desde esta semana con el FC Barcelona. Se ha entrenado al parejo de sus compañeros, siempre llega una hora antes a las instalaciones del club y se nota su compromiso, pese a que estuvo a nada de salir.

La opinión de José Mourinho sobre el tema de Lionel Messi

José Mourinho realizó una entrevista con el medio británico ‘JOE’ donde dio una postura clara sobre el tema de Lionel Messi. El portugués consideró que sólo un equipo que no respete el Fair Play Financiero podría fichar al ‘10’ argentino y ese no fue el caso del Tottenham… que nunca sonó para hacerlo.

“En el Tottenham respetamos el Fair Play Financiero. Sólo pudo haber ido a un equipo que no lo respete, así que seguro el Tottenham no sería nunca“, comentó José Mourinho.

Mourinho entiende que el tema de Lionel Messi fue algo delicado, que tuvo muchas vertientes y motivos para decidir irse del equipo o no. Al final del día se quedó e hizo un compromiso serio con ellos, por lo que no espera más que una gran reacción de su parte.

La posible salida de Lionel Messi del Barcelona como tal no afectaría a José Mourinho pero verlo en la Premier League con el Manchester City hubiera sido interesante, pues al momento de medirse a su Tottenham, hubiéramos visto un gran juego.

Finalmente y para seguir ligado al tema del FC Barcelona, José Mourinho recordó aquella épica victoria de su Inter de Milán en el Camp Nou, donde recuerda que no lo dejaron festejar como hubiera querido pero fue un momento memorable.

“No me podía imaginar que fueran a encender los aspersores. No lo celebré tanto como me hubiera gustado, no me dejaron“, sentenció José Mourinho.