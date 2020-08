La jornada 6 de la Liga MX ha comenzado y uno de los momentos más significativos que hemos vivido hasta el momento fue el debut de Marco Fabián con el FC Juárez. Fue titular ante León, tuvo un par de buenas jugadas, no marcó gol y salió de cambio. El mexicano admitió que está a un 60% de su capacidad pero con el paso de los días espera recuperar su mejor nivel.

En entrevista con ‘TUDN’ luego del partido entre FC Juárez y León, Marco Fabián habló luego de debutar una vez más en la Liga MX (y previo a esto ‘atacó’ a la afición mexicana). Comentó que se sintió bien físicamente, que ha tenido pocos días para entrenar a la par de sus compañeros pero que cree que aún puede dar mucho más en este torneo.

“Me sentí muy bien, estoy muy sorprendido porque fue una semana determinante, tengo siete días que aterricé aquí y tenía un mes trabajando con un preparador, pero al final no es lo mismo porque no estaba trabajando lo que en realidad es dentro de la cancha, pero esta semana me preparé muy bien y hoy casi completo un partido de 90 minutos de alta intensidad”, comentó Marco Fabián.

Aunado con esto, Marco Fabián considera que pese a que estuvo entrenando previo a fichar con FC Juárez y (obvio) tras el anuncio, siente que puede explotar sus habilidades aún más, comentando que ahora estaría en un 60% de su nivel pero irá subiendo.

#JugadorDelPartido 🔝@MarcoFabian_10 dio buenas señales en su debut. Fue el jugador más peligroso de su equipo y demostró desgaste físico al aparecer prácticamente por toda la cancha. Marco se presentó de manera positiva en la frontera. 🐎 pic.twitter.com/EdpDlzw7Xe — #LigaBBVAMX #Guard1anes2020 (@LigaBBVAMX) August 22, 2020

“Me falta todavía, al final dentro de la cancha no se pierde, pero es muy importante lo físico, a pesar de que no me descuidé este mes te podría decir que estoy a un 60 por ciento. Espero que en dos o tres partidos ya pueda estar a mi mejor nivel“, comentó el exjugador de las Chivas.

Finalmente Marco Fabián agradeció a los aficionados del FC Juárez por el recibimiento que le han dado. Sabe que llegó a un equipo donde quieren hacer las cosas bien, pelear por entrar a la liguilla y espera responderles en la cancha.

“Estoy muy agradecido, la gente me ha recibido de muy buena manera, me encontré con un equipo que quiere pelear”, sentenció Marco Fabián.

El paso de Marco Fabián en el futbol

Marco Fabián inició su carrera en las Chivas (2007) y después de 13 torneos pasó al Cruz Azul (2014). Regresó al ‘Rebaño’ en 2015, a finales de año dio el salto a Europa con el Eintracht Frankfurt, estuvo en este club hasta el 2019, luego pasó a la MLS con el Philadelphia Union y previo a jugar una vez más en la Liga MX, pasó al Al-Sadd de Qatar que dirige Xavi Hernández.