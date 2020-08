Las palabras del ‘Piojo’ Herrera tras la goleada del América a Xolos

La jornada 2 del Apertura 2020 sigue su marcha y este sábado vimos un juegazo por parte de las Águilas en el Estadio Olímpico Universitario. El América goleó sin piedad a los Xolos por 4-0 obteniendo su segunda victoria de este torneo. Miguel el ‘Piojo’ Herrera salió a hablar luego de este juego y es que el DT de los ‘Azulcremas’ consideró que fue un triunfo merecido, donde además de su esfuerzo, ‘influyó el accionar del rival’.

En conferencia de prensa tras el encuentro, el ‘Piojo’ Herrera habló de lo que significó esta victoria para el América, recalcando que este marcador puede ser un poco engañoso, pues no es que ellos sean demasiado buenos o muy malos pero el trabajo físico jugó a su favor y la reacción de Xolos fue lo que sentenció todo.

“Ni somos tan buenos, ni éramos tan malos. Para golear, ganar y gustar también influye el rival; al final ellos terminaron cansados y nosotros bien, así será el torneo con momentos buenos y malos“, mencionó el ‘Piojo’ Herrera.

Aunado con esto, el ‘Piojo’ Herrera comentó que buscará siempre que todos sus jugadores jueguen al más alto nivel, pues permitir que uno se relaje pondría el nivel del club en picada, hecho que no le conviene, por lo que espera que la competencia interna sea sana y todos respondan en el campo.

“Aquí tengo 25 titulares y jugarán los que anden bien, los que demuestren, si alguno sale por alguna circunstancia, el que entra tiene que demostrar eso, generar una competencia interna que trato de hacerlo siempre en mis equipos, porque si logramos generar esa competencia interna, nadie se relaja y el equipo crece y el equipo se ve mejor”, mencionó el ‘Piojo’ Herrera tras vencer a los Xolos.

Por último, el ‘Piojo’ agradeció el trabajo de los ‘chavos’ y jugadores de experiencia que están cubriendo las bajas y respondiendo en la cancha pues en ocasiones es difícil encontrar revulsivos en el cuadro titular pero ahora lo han hecho. La victoria ante Xolos es muestra de ello y lo único que necesitan es seguir trabajando.

“Cáceres ve esta oportunidad aprovechando la salida de Ema por lesión y se está entregando y se está matando por quedarse en el once inicial y todos a falta de 4 ausencias reales, hoy los chavos están levantando la mano por un lugar. Trabajamos para hacer las cosas lo mejor posible, no pensamos en quién salta en la cancha sino quien está mejor, el once me toca elegirlo a mí y trato de equivocarme lo menos posible”, sentenció el ‘Piojo’ Herrera.

El siguiente compromiso del ‘Piojo’ Herrera y el América

América visitará al Necaxa el próximo viernes 7 de agosto, partido que está pactado para disputarse a las 19:30 hrs, por lo que ya veremos si el equipo del ‘Piojo’ Herrera mantiene el nivel que ha demostrado hasta ahora.