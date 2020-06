Setién criticó el ‘buen uso del VAR’ y levantó polémica con el Real Madrid

La polémica en La Liga sigue más latente que nunca y es que tras el partido del Real Madrid con la Real Sociedad, donde el VAR fue protagonista, ha levantado muchas voces. Esta vez fue turno de Quique Setién, técnico del FC Barcelona, quien cuestionó que esta herramienta y que se esté usando de forma adecuada, pues hizo referencia al partido de los ‘Merengues’ y aunque muchos creen que hubo ‘ayuda arbitral’, él invita a que cada quien saque sus conclusiones.

En conferencia de prensa, Quique Setién habló un poco sobre el uso del VAR y es que aunque sabe que es una herramienta que está para terminar con jugadas polémicas y algunas otras dudosas, reconoce que muchas personas se quejan de él, cuestionando por qué algo sí se revisa, otras cosas no y demás pero él buscará no hablar de más sobre ese tema.

“El VAR es una herramienta que tenemos y que nos puede hacer mejores. Pero hay que utilizarla y tener una visión más clara de la realidad. Es comprensible preguntarse por qué unas acciones se revisan y otras no. Eso puede llevar a pensar que no se está utilizando bien“, comentó el DT del FC Barcelona.

1. Expulsión perdonada a Casemiro.

2. Penalti a favor del Madrid que no era. El jugador de la Real Sociedad NO TOCA a Vinicius.

3. Gol LEGAL anulado a la Real Sociedad.

4. Benzema se ayuda con el BRAZO para marcar. ASÍ GANA EL REAL MADRID. Que ESCÁNDALO. Ya lo dijo Piqué. pic.twitter.com/78kYjepgc6 — SENTIMENT CULE (@sentimenttcule) June 21, 2020

Aunado con esto, Quique Setién habló sobre lo que sucedió en el encuentro entre el Real Madrid y la Real Sociedad, donde el VAR fue muy criticado por ‘beneficiar’ al Real Madrid en el gol de Benzema, aunque ya se aclaró que es un gol legítimo pero eso no dejó que la polémica tuviera lugar y que se les escapara de las manos.

“Hay cosas que no podemos controlar y que no dependen de nosotros. Nosotros tenemos que ganar. Sobre el partido de ayer del Real Madrid, todo el mundo ha visto lo que ha sido, cada uno hará sus valoraciones y pensará lo que quiera pero hay cosas claras”, comentó Quique Setién.

Finalmente el DT del Barcelona declaró que buscará centrarse en sus problemas y en recuperar el liderato de La Liga, dejando de lado lo que suceda con el VAR o con el Real Madrid. Habrá veces en las que hablar de ello será inevitable pero de momento no quiere generar más polémica.

“Yo me voy a centrar en lo nuestro y en nuestros problemas futbolísticos. Es cierto que no ganamos en Sevilla, pero hicimos muchas cosas bien, hay cosas que tenemos que mejorar, pero hemos ganado tres de los cuatro últimos partidos. Hay partidos en que sí se revisan el VAR y otros no y eso es lo que hace pensar a veces. Nosotros nos centramos en lo que podemos controlar. No en el VAR u otros equipos“, sentenció Quique Setién.