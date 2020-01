Si había un candidato que iba a atraer el interés de varios equipos ese es Ron Rivera cuyo paso con las Panteras de Carolina a quienes logro transformar tras tomarlas con una marca de 2 ganados y 14 perdidos en el 2010, y llevarlas a acumular una marca de 15 ganados y 1 derrota en el 2015, temporada en la que disputaron el Super Bowl 50, además de conquistar su división en tres temporadas seguidas.

Así, con una marca acumulada de 76-63-1 y una reputación para desarrollar el potencial de varios jugadores, Ron Rivera este miércoles se convirtió oficialmente en el nuevo entrenador de los Washington Redskins.

The Washington Redskins have announced Ron Rivera as the team’s new Head Coach.

— Washington Redskins (@Redskins) January 1, 2020