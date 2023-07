Abuso sexual, tráfico de drogas y adicciones: Dele Alli y las duras confesiones de su infancia

Lo que necesitas saber: Dele Alli era una promesa de las canchas pero su carrera sufrió un declive. ¿Juzgarlo? Imposible después de confesar lo terrible que fue su infancia y su lucha para superarla ya como profesional

Hace un tiempo, Dele Alli nos maravilló con uno de los goles más hermosos de la historia reciente del futbol. Hoy en día, el jugador del Everton ha salido de los reflectores, pero no deja de tener el cariño de la afición, en especial tras la duras confesiones que hizo en entrevista con Gary Neville.

Más que una entrevista, en una charla para The Overlap, Dele Alli le confesó a Gary Neville lo difícil que fue su niñez, cómo batalló con las adicciones y hasta el momento en que pensó en renunciar al futbol con sólo 24 años.

Dele Alli pensó en dejar el futbol cuando estaba en el Tottenham / Foto: Reuters

Dele Alli y una infancia muy, pero muy dura

“Estoy batallando para encontrar las palabras para esta publicación, pero por favor vea mi entrevista más reciente con Dele. Es la conversación más emotiva, difícil pero inspiradora que he tenido en mi vida“, fue como el exfutbolista Gary Neville presentó la conversación con Dele Alli en The Overlap.

Como decíamos, el exjugador del Tottenham contó situaciones vividas en la niñez que sin duda pudieron llevarlo a un camino muy distinto al futbol. Sufrió abuso físico y sexual, fue enviado a África, traficó drogas y fue abandonado.

Dele Alli platicó con Gary Neville sobre su dura infancia / Foto: Captura la video de The Overlap

“Me da miedo hablar de ello, pero es el momento de hacerlo”, dijo Dele Alli antes de hablar de su niñez. Después vinieron las estremecedoras confesiones del mediocampista.

“A los seis años abusó sexualmente de mí un amigo de mi madre, que estaba mucho en la casa. Mi mamá era alcohólica. Me enviaron a África para aprender disciplina y luego me enviaron de regreso. A los siete años fumaba, a los ocho empecé a vender drogas. Una persona mayor me dijo que no detendrían a un niño en bicicleta, así que iba por ahí con mi balón de fútbol y por detrás llevaba las drogas”.

Dele Alli platicó con Gary Neville sobre su dura infancia / Foto: Captura la video de The Overlap

La adopción que lo salvó y lo acercó al futbol

Como ves, fácilmente el camino de Dele Alli pudo irse muy lejos del deporte, afortundamente a los 12 años le cambió la vida, justo después de otro momento traumático.

“A los once me colgaron de un puente y a los doce me adoptó una familia increíble. No podría haber pedido mejores personas para hacer lo que hicieron por mí”.

Dele Alli se refiere a la familia de Harry Hickford, su mejor amigo en las categorías inferiores del Milton Keynes Dons, donde comenzó su carrera.

Dele Alli confesó lo difícil que fue su niñez / Foto: Reuters

Las adicciones lo siguieron acompañando ya como profesional

Esos traumas de la niñez derivaron en adicciones ya como jugador profesional. Los sentimientos y emociones inundaban su cabeza a pesar de que quedó años atrás, razón por la cual comenzó a tomar pastillas para dormir al grado de volverse una adicción.

Dele Alli contó que tanto las pastillas para el insomnio como el alcohol le servían en un principio para “anestesiar sus emociones”, el problema es que llega un momento en que dejan de funcionar y necesitas más y más.

“Me hice adicto a las pastillas para dormir, definitivamente consumía demasiado. Fue aterrador, ahora lo he dejado y puedo mirar atrás”. Dele Alli

Dele Alli y Gary Neville / Foto: Captura la video de The Overlap

Dele Alli no le guarda rencor a su madre biológica a pesar de todo

Otro problema que enfrentó Dele Alli ya cuando la fortuna comenzó a sonreírle en el futbol, fue el “reencuentro” con su padre y madre biológicos. Ambos aparecieron de nuevo en su vida tras años de ausencia atacando a su familia adoptiva ante la prensa, seguramente con el deseo de verse beneficiados con el éxito de Dele Alli.

A pesar de eso y de la niñez tan traumatizante que tuvo, Dele Alli confesó en la charla con Gary Neville que no guarda ningún rencor gracias a su rehabilitación.

“Mi madre bebía mucho y no la culpo en absoluto por lo que pasó. Ir a rehabilitación me ha ayudado a entenderla, era todo lo que sabía. Incluso cuando me dejó ir y me adoptaron, ella y yo sabíamos que era lo que necesitaba para tener la oportunidad de vivir la vida que quería y tener éxito, porque solo iba en una dirección si me quedaba allí”–

Dele Alli pensó en dejar el futbol cuando estaba en el Tottenham / Foto: Reuters

Estuvo cerca de dejar el futbol con sólo 24 años

Aún luchando con sus adicciones, Dele Alli recordó cuando estuvo a punto de renunciar al futbol en la era de José Mourinho al frente del Tottenham.

“Creo que tenía 24 años. Una mañana me levanté y tenía que ir a entrenar. Ese fue el momento en que (Mourinho) dejó de meterme. Puedo sonar dramático, pero me preguntaba si debía dejar, a los 24, de hacer lo que amaba”.

“Era siempre una lucha conmigo mismo en todo. Estaba atrapado en un mal ciclo y en cosas que me estaban haciendo daño. Por fuera sonreía, parecía que ganaba la batalla. Por dentro la estaba perdiendo“. Dele Alli

Dele Alli platicó con Gary Neville sobre su dura infancia / Foto: Captura la video de The Overlap

Dele Alli se rehabilitó en Turquía y ahora sólo mira hacia adelante

Tras dejar al Tottenham y llegar al Everton, dicho club inglés lo cedió al Besiktas de Turquía. Fue en ese país donde Dele Alli ingresó a una clínica de rehabilitación, que le ha ayudado a darle vuelta a todo ese pasado y momentos difíciles.

“Cuando volví de Turquía y me enteré que necesitaba una operación, estaba muy mal mentalmente y decidí ir a un centro de rehabilitación de salud mental. Tratar adicciones y traumas. Sentí que era mi momento. No te pueden decir que vayas, tienes que saberlo y tomar la decisión tú mismo o no funcionará”.

Dele Alli está listo para volver / Foto: Reuters

Dele Alli contó su historia con la esperanza de ayudar a otros y mostrarles que a pesar de sentirlo así, no están solos. Ahora piensa en volver a entregarlo todo en la cancha, dejando atrás los traumas, los problemas y las lesiones.

“Tengo que volver a ponerme en forma, para lo que no falta demasiado. Me siento bien en ese sentido, probablemente falten unas semanas (para volver de la lesión) y luego volver a jugar y disfrutar del fútbol, que es lo que quiero hacer. Estoy listo para una gran temporada y estoy más preparado para afrontar cualquier reto que venga con ella“.

Las muestras de apoyo para Dele Alli tras abrirse al mundo

Harry Kane fue compañero de Dele Alli en el Tottenham y fue uno de los primeros en felicitarlo por compartir su historia para ayudar a otros. Y así como él, otros compañeros de profesión y su mismo equipo le dejaron sentir su apoyo.

Proud of @dele_official for speaking out and sharing his experience to try and help others. ? https://t.co/bLOnPdtIt7 — Harry Kane (@HKane) July 13, 2023

❤️ @dele_official



If you or anyone you know is living with a mental health problem, there is help available.



Visit @MindCharity for more information: https://t.co/SwdloEx6sk#EFL pic.twitter.com/pcZV9YXoWH — EFL (@EFL) July 13, 2023

This is very powerful and brave. Good luck to you @dele_official ?? https://t.co/waVGioz0tY — Gary Lineker (@GaryLineker) July 13, 2023

