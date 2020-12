La demanda de Santos Laguna a Disney por incumplimiento de contrato

Santos Laguna tiene bastante actividad, y no en la cancha, después de la eliminación en el repechaje, ante Pachuca sino en las oficinas, ya que el club interpuso una demanda contra Disney por incumplimiento de contrato en los derechos de transmisión.

Los partidos de local del equipo lagunero son transmitidos por Fox desde hace un par de años. La cadena se fusionó con Disney, que ya era dueña de ESPN, de modo que caía en terrenos de monopolio, al menos en México, por lo que le busca dueños nuevos a los canales deportivos de Fox.

No le han pagado a Santos por derechos de transmisión

Ante esta situación, los derechos de transmisión de Santos Laguna fueron sacrificados, pues fueron ofrecidos como parte de los activos a liquidar y en este proceso, el equipo lagunero ha salido perjudicado, pues de acuerdo con corresponsal de Marca en Torreón, Alberto Ruiz, el club no ha recibido pagos por los derechos de transmisión en el último año.

Amanecimos con la noticia de la demanda que @ClubSantos entabló contra Disney y les tengo información al respecto. Abro hilo. — Alberto Ruiz (@betoruizg) December 3, 2020

La deuda con el club se debe a que Disney ha solicitado ante el Instituto Federal de Telecomunicación un total de cuatro prórrogas para vender los canales de Fox Sports y el viernes 4 de diciembre vence la última de ellas, por lo que ha solicitado la quinta prórroga.

Juan Morillo, abogado de la firma Quinn Emmanuel Urquhart and Sullivan, confirmó en ADN 40 la demanda del club lagunero, que como cualquier otro equipo de la Liga MX, depende en un porcentaje importante de los derechos de transmisión en materia económica.

Juan Morillo, abogado de @ClubSantos nos habla de la demanda que presentó el equipo por temas de derechos de transmisión. #EnLínea con @SOYCarlosMota | https://t.co/i25qqOhuUp pic.twitter.com/uUFUlGtYx5 — adn40 (@adn40) December 2, 2020

“Se trata de una promesa que nos hicieron de transmitir nuestros derechos; obviamente televisión y la transmisión de nuestros partidos es fundamentalmente importante, y lo que está haciendo Disney-Fox, por el beneficio de la transacción que hicieron ellos, están sacrificando a nuestro cliente, Santos”, indicó.

Las posibles consecuencias

Ante esta situación, Santos Laguna, que forma parte de Grupo Orlegi, estaría por entrar en una etapa complicada económicamente y en el peor de los casos, los juegos de local del equipo albiverde serían suspendidos por parte de la cadena televisiva.

“Vamos a tener que litigar contra Disney y contra Fox para que ellos hagan lo que prometieron, que es básicamente pagarnos por nuestros juegos. Están utilizando desafortunadamente al gobierno en la forma de Ifetel para poder completar la violación del contrato”, dijo el abogado.

¿Atlas corre el mismo riesgo?

Los rojinegros, que también forman parte del Grupo Orlegi, presidido por Alejandro Irarragorri, no forman parte de esta problemática, pues los derechos de transmisión no son de Fox Sports. Durante el torneo Guardianes 2020, Atlas compartió sus derechos entre Izzi, TUDN y TV Azteca, por lo que no está involucrado en este caso.

Hasta el momento, ningún otro club que sea transmitido por la misma cadena ha realizado acciones similares al del club lagunero.