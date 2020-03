Estados Unidos, como muchos otros países, se han quedado sin actividad deportiva tras la propagación de coronavirus. Ligas como la NBA tuvieron que suspender la temporada regular de golpe tras darse a conocer casos positivos entre sus jugadores, sin fechas para volver.

Bueno, pues esa espera podría ser más larga de lo que se podría esperar en un principio, luego de las recomendaciones hechas por el Centro de Control y Prevención de la Salud (CDC por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, que recomienda un distanciamiento social por ocho semanas, de acuerdo con mensaje publicados por Melania Trump, pareja del presidente Donald Trump, así como periodistas.

With our lives changed dramatically, especially in the last few days, I encourage everyone to follow CDC guidelines. Social distancing at this time is very important! Visit https://t.co/macCwFXZiw for more information.

“CDC, in accordance with its guidance for large events and mass gatherings, recommends that for the next 8 weeks, organizers (whether groups or individuals) cancel or postpone in-person events that consist of 50 people or more throughout the United States.” https://t.co/p4QthTRxr0

— Jake Tapper (@jaketapper) March 15, 2020