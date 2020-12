Hayden Hurst y Dak Prescott se encontraron el pasado 20 de septiembre en el AT&T Stadium y tuvieron un corto, pero emotivo acercamiento que tuvo un gran significado para el ala cerrada de los Atlanta Falcons.

Esto debido a que días antes, el mariscal de campo de los Dallas Cowboys habló con Graham Bensinger

sobre la depresión que sufrió al inicio de la cuarentena provocada por la pandemia de COVID-19 y acerca de su sentir después del suicidio de su hermano Jace.

Hurst entiende a la perfección la situación que vivió Prescott, ya que hace algunos años no sólo luchó contra la depresión, sino que también superó problemas de adicciones.

Después de ver la entrevista de Prescott, Hayden habló con su madre, decidió que se acercaría al mariscal cuando tuviera oportunidad y al darse, aprovechó para expresarle su apoyo y admiración.

En compañía de su familia, el seleccionado por los Ravens de Baltimore en el draft de 2018 relató su historia en un par de emotivos videos publicados por los Falcons con la intención de concientizar sobre la importancia de tratar las enfermedades mentales.

𝗣𝗮𝗿𝘁 1: Hayden Hurst wanted everything to be over. But, he was given a second chance in life. pic.twitter.com/HXJd6JKmrL

— Atlanta Falcons (@AtlantaFalcons) December 3, 2020