El futbol femenil ha tenido un crecimiento descomunal en los últimos años, al rededor del mundo las diferentes ligas cada vez tienen más relevancia en el mundo del deporte. En Suecia el Göteborg FC, último campeón de la liga sueca, anunció que el equipo femenil se retirará de la liga y no continuará en operación.

En 2003 fue fundado el equipo en la ciudad de Götenborg y participó en la Damallsvenskan. El éxito llegó en 2010 cuando fue segunda de la liga y participó por primera vez en la UEFA Champions League femenil, en la que llegó a la ronda de cuartos de final y cayó ante el Arsenal. En 20211 conquistó la Copa de Suecia, primer título del equipo.

El Göteborg FC repitió coronándose de la Copa en 2012 y de la Supercopa en 2013 y en ese mismo año también participó en la máxima competencia de clubes europeos, quedándose, al igual que el año anterior en cuartos de final ante el Paris FC.

Regresó a los lugares estelares para la temporada 2019-2020, año en que regresó a la Champions League, pero no logro avanzar de la ronda de treinta doceavos. Mismo destino tendría en la siguiente edición y en la misma ronda, el Manchester City se encargó de dejarlas fuera.

Ver en YouTube

El éxito máximo del equipo se dio en el 2020, irónicamente, el año en que deja de funcionar como un club. En la última temporada que se disputó 22 partidos de los que ganó 17, empató 3 y perdió 2 para levantar su primer y último título de liga.

Kopparbergs/Göteborg FC who won the Swedish League for the first time this November, played Champions League, have several international players in the squad and been doing new signings as late as this month. Have today announced that they've dissolved their senior side… pic.twitter.com/8xCqSvTFLL

— Alexandra Jonson (@AlexandraJonson) December 29, 2020