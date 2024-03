Lo que necesitas saber: En su carrera profesional, Dani Osvaldo se quedó a unos cuantos goles de llegar al centenar

Algunos recordarán a Pablo Daniel Osvaldo con la camiseta de la Roma, otros compartiendo la nerazzurra junto a Mauro Icardi, unos cuantos más -diehard fans del italoargentino- siendo goleador con el Espanyol.

Pero una de sus etapas más famosas, aunque menos prolifera profesionalmente hablando, fue la de jugador de Boca Juniors y es que, era un Xeneixe más, razón por la que enamoró a los aficionados.

Se retiró en 2016, pero decidió regresar con Banfield y se volvió a retirar debido al inicio de la pandemia por COVID-19, que obligó al mundo a detener actividades y a Daniel Osvaldo a ponerle fin a su carrera profesional.

El delantero como Xeneixe – Foto: Getty Images

Su otra pasión, la música, no llenó su corazón como el futbol

Cuando anunció su primer retiro del futbol tras su paso por Boca Juniors, decidió que tendría una carrera musical con su banda Barrio Viejo y no comenzó mal su camino como artista.

Hasta le regaló un disco a Messi, además de hacer varias presentaciones, pero tras unos cuantos años en la música, supo que no llenaba su alma como el futbol sí lo hacía.

Por eso buscó volver a las canchas y lo logró con Banfield, pero la pandemia acabó con esa idea. Su declive comenzó mental y de salud comenzó tras la cuarentena.

La faceta musical del italoargentino – Foto: Captura de pantalla

El retiro y la salud mental de Pablo Osvaldo

Trabajar rutinariamente durante más de 25 años en algo -ya sea que apasione o no- y cortarlo de tajo para comenzar una vida totalmente contraria a la cotidianeidad que tuviste, puede ser muy complicado para algunos.

Daniel Osvaldo es uno de ellos, que tras el retiro comenzó a recaer en diferentes vicios como la droga y el alcohol, además de algunos otros padecimientos mentales que lo hicieron pedir ayuda en redes sociales.

El delantero colgó un video en su cuenta de Instagram, donde tuvo el valor de abrir su vida con sus fans para pedir ayudar sobre sus temas de salud mental, adicciones y depresión.

Daniel Osvaldo en su última etapa como futbolista – Foto: Getty Images

Relato y petición de ayuda del artillero

Entre lágrimas, Daniel Osvaldo contó lo siguiente: “No sé si será algún pedido de ayuda o simplemente tengo la necesidad de hablarlo. Hace mucho tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande“.

“Esa depresión me caer en algunas adicciones: alcohol y drogas. Estoy en un momento en el que mi vida se me está yendo de las manos. Y lo quería contar y compartirlo con ustedes. Estoy con tratamiento psiquiátrico“, añadió.

Además, cuenta su razón de volver a caer las adicciones tras dejar el futbol: “Muchas veces vuelvo a caer por enojo. Caigo en la autodestrucción y eso destruye también a la gente que tengo alrededor. Vivo solo encerrado en mi casa. No salgo a ningún lado, no hago nada productivo por mi vida. No me dan ganas a veces de levantarme de la cama“.

Se encuentra en tratamiento psiquiátrico, también está medicado, pero mencionó que una de las cosas más difícil es recaer en sus adicciones y aislarse de su familia, principalmente de sus hijos.

“En el pasado yo era un jugador de élite y una persona completamente diferente“, argumentó sobre el cambio del profesionalismo al retiro.

Aprovechó para mandar un mensaje a las personas que al igual que él, estén enfrentando algo similar: “Si alguien está viviendo algo parecido, que pida ayuda, porque solo no se sale“.

Dani Osvaldo pide que la gente con su misma problemática pida ayuda – Foto: Getty Images

