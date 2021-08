¡Va por la Mayor! La emotiva despedida de Jaime Lozano de la Selección Mexicana Sub 23

¡Hasta pronto, Jimmy! Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 nos regalaron momentos inolvidables como la medalla de bronce en futbol. Esto no hubiera sido posible sin Jaime Lozano, quien comandó a la Selección Mexicana. No obstante, su ciclo al frente de la escuadra Sub 23 llegó a su fin.

El timonel anunció su salida en sus últimas conferencias de prensa en Tokio. Previo a los juegos por medallas, dijo que su decisión estaba tomada, sin importar que el Tri regresara con presea o sin ella.

Afortunadamente para la delegación olímpica, el cierre se dio de la mejor manera. La victoria de 3-1 ante Japón consumó el tercer lugar y un ciclo exitoso. Por ello, la dirección de selecciones nacionales organizó una conferencia de prensa en la que despidió al DT.

“Si queremos llegar a un quinto partido, debemos tener una estructura Top 8 en todos los ámbitos. En lo deportivo, Jaime Lozano nos pone en el Top 3 mundial junto a Brasil y España“, dijo Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

¡Gracias por poner el nombre de 🇲🇽 en lo alto! ⚽ 🥉 Agradecemos a @jaime_lozano_ por estos años de trabajo y le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos proyectos. 💯 💪🏻

¡Dale, Profe! 👊🏻#PasiónyOrgullo | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/AS4aE0PTPX — Selección Nacional (@miseleccionmx) August 23, 2021

Jaime Lozano buscará dirigir a la Selección Mexicana Mayor

La despedida de Jaime Lozano de la Selección Mexicana parece estar lejos de ser definitiva. Entre los halagos de Gerardo Torrado y las mismas declaraciones del director técnico, podemos pensar que en algún momento se le contemplará para la Mayor.

“Gracias a todos los jugadores convocados en estos 2 años. Me hicieron crecer personal y profesionalmente. Hoy soy mejor gracias a cada uno de ustedes. La vida me puso a la gente adecuada en el momento adecuado para recorrer este camino. Ryota, Miguel Aníbal y Alex (su cuerpo técnico).

“Esto no es un adiós sino un hasta pronto. Gracias, México. Quiero buscar una nueva oportunidad, pero quiero estar totalmente preparado por si el día de mañana soy candidato a dirigir la Selección Nacional de México“, agregó ‘Jimmy’.