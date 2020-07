Barcelona despide al mexicano que hizo la icónica fotografía de Messi ante PSG

En marzo de 2017, una fotografía de Lionel Messi, detrás de una de las porterías del Camp Nou, festejando el gol de Sergi Roberto, con el cual el Barcelona remontaba al PSG en los Octavos de Final de la Champions League, le dio la vuelta al mundo. Momentos después supimos que el autor de la fotografía era Santiago Garcés y era mexicano.

La imagen tuvo un impacto fuerte en las redes sociales del club con más de 169 millones de ‘likes’ entre Facebook, Twitter e Instagram. El Barça imprimió además la imagen y Messi lo invitó a casa para convivir con su familia.

Garcés, quien trabajaba en el área de marketing, dejó de ser colaborador del equipo catalán después de un periodo turbio, de acuerdo con sus propias declaraciones. Al fotógrafo mexicano no le renovaron el contrato el plena época de crisis por coronavirus.

“Lo que me ha ocurrido me parece muy injusto, pues yo, pese a ser el fotógrafo de marketing del club, colaboraba con todos los departamentos, incluso con la plantilla, en perfecta armonía con Miguel Ruiz, que es el fotógrafo que comparte el día a día con los futbolistas”, compartió Garcés con El Periódico.

Explicó que fue víctima de hostigamiento laboral, aspecto que también se conoce como mobbing. “Un día entré en Google, escribí ‘mobbing laboral’ y los cinco primeros puntos que aparecían en el texto era lo que me estaba pasando a mí en el Barça”, compartió.

Pese a ello, Garcés se mantendrá en Cataluña con su familia, específicamente en la región de Girona, donde le gustaría colaborar como fotógrafo del equipo que actualmente juega en la Segunda División.

¿Qué dice el Barcelona?

Pese a los comentarios del fotógrafo mexicano, el Barcelona aclaró, según el mismo diario, que no hubo hostigamiento en contra de Garcés, sino que simplemente su contrato expiró como el de muchos otros empleados del equipo catalán a quienes no les renovaron por la crisis del coronavirus.

“No ha sido despedido, simplemente su contrato concluía, como muchos otros, el 30 de junio y el club ha decidido no renovarle. No hay más. Y esa sospecha de que se le ha hecho ‘mobbing’ es absolutamente falsa. Como en tantos otros casos, por las difíciles circunstancias que está viviendo la entidad a nivel económico, el club ha decidido prescindir del fotógrafo del departamento de Marketing, como ha ocurrido con otros muchos colaboradores de distintos departamentos del club”, indica la fuente no identificada por el diario.