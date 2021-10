Menos mal: Reportan saldo blanco tras el desplome de una grada en el Goffertstadion de la Eredivisie

La novena fecha de la Eredivisie nos regaló la visita del Vitesse al NEC Nijmegen en el Goffertstadion, pero todo lo ocurrido en la cancha pasó a segundo plano luego del silbatazo final. El triunfo de los visitantes provocó que fueran a celebrar con la afición que los acompañó y las imágenes pasaron de la alegría a la tragedia en cuestión de segundos.

Todo el plantel del Vitesse festejó el resultado con cánticos, saltos y cerca de su gente. No obstante, la sección designada para los fans del rival del NEC se derrumbó. Mientras cientos de personas saltaban y agradecían la victoria por la mínima diferencia, parte de la grada no resistió el peso y se partió en dos.

La buena noticia es que esta parte del Goffertstadion no está habilitada para tener aficionados en dos niveles; es decir, lo que cayó, no terminó encima de otras personas. Aquellos se ocupaban esa sección, comenzaron a subir poco a poco con la ayuda de otros seguidores del Vitesse.

Cuando esto ocurrió, los jugadores del Vitesse estaban frente a su afición. Incrédulos y con el shock de lo que habían visto, se quedaron pendientes de lo que ocurría; sin embargo, al percatarse que todo estaba bien la fiesta siguió.

Incluso aquellos que cayeron con la estructura, siguieron cantando con los futbolistas y se olvidaron del percance durante unos momentos.

Mientras aficionados celebraban por la victoria del Vitesse contra el NEC, colapsó parte de la tribuna del Goffertstadion No se reportaron heridos por el incidente pic.twitter.com/PNbOwKUni8 — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) October 17, 2021

Buenas noticias: No hubo lesionados en el Goffertstadion

Una vez que la gente pudo salir del Goffertstadion, el director general del NEC Nijmegen Wilco van Schaik, explicó que no hubo lesionados. Asimismo, agregó que la zona en la que ocurrió el accidente fue de gran ayuda porque esta impidió una tragedia mayor.

“Afortunadamente no hay víctimas. Ha sido un milagro que no haya pasado nada. Me he quedado mudo, por la cabeza me han pasado todo tipo de cosas. El contenedor que había debajo ha impedido males mayores“, dijo Van Schaik a ESPN.