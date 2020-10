Pese a que en este mercado de fichajes no se pudo concretar el fichaje de Memphis Depay al FC Barcelona, el jugador holandés parece que siempre sí terminaría jugando el La Liga y es que los reportes indican que ya tendría un acuerdo con los ‘Culés’ para llegar al club en enero próximo.

El FC Barcelona seguiría en miras a una posible ‘reconstrucción’ de la plantilla, por ello Ronald Koeman, nuevo DT del equipo, insistiría en fichar a Memphis Depay, jugador que ya ha dirigido en la Selección de Holanda y que en el mercado de invierno conseguiría a un precio mucho más bajo, según los reportes.

¿Cómo le haría el FC Barcelona para fichar a Memphis Depay?

De acuerdo a información del diario ‘Sport’, el FC Barcelona ya tendría un acuerdo con el Olympique de Lyon para que Memphis Depay vaya a jugar a La Liga en el mercado de invierno, mismo que tendría lugar si se cumplen unas condiciones.

Por lo que se pudo saber en estos días, el FC Barcelona no fichó a Depay porque no tenían dinero y es que la crisis económica por la pandemia de coronavirus les habría ‘pegado’ más de lo debido, por ello el holandés no llegó al equipo pero en apariencia eso estaría resuelto.

La fuente citada reveló que el FC Barcelona vendería a Ousmane Dembelé para obtener el dinero necesario para el fichaje de Memphis Depay, incluso saldrían ganando ya que al francés lo vendería en unos 40 millones de euros y como sabemos al holandés lo iban a comprar por 25 MDE.

Incluso se dice que el FC Barcelona podría adquirir a Depay por un precio menor al mencionado y es que el holandés termina con su contrato en junio del 2021, por lo que en miras a no irse como agente libre, el Lyon buscaría venderlo sí o sí en enero ya que no ha habido una renovación, siendo el Barcelona el candidato número 1 para seguir su carrera.

De momento no hay nada oficial, todo sigue en el aire pero ya veremos qué hace el FC Barcelona pues también tienen en mente que Lionel Messi se podría ir en junio del próximo año, así que deberán redoblar esfuerzos para armar un mejor equipo en caso de que él se vaya.