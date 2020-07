Después de un panorama turbio donde los juegos entre selecciones se suspendieron, por fin veremos de nuevo a la Selección Mexicana. Se anunció que el Tri sostendrá un partido amistoso ni más ni menos que ante Holanda, rival que nos echó del Mundial de Brasil 2014 con el famoso #NoEraPenal (que nos sigue doliendo) y aunque en apariencia Arjen Robben no estará en ese partido, jugar contra una potencia como ellos siempre es vistoso.

La pandemia de coronavirus provocó que todas las Fechas FIFA del año, además de las eliminatorias que estaban pendientes, quedaran ‘suspendidas hasta nuevo aviso’, hecho que privó a la Selección Mexicana de disputar partidos muy interesantes ante rivales europeos y de Sudamérica, además de los de CONCACAF.

Ahora y con un panorama un poco más ‘relajado’, la Selección Mexicana se medirá ante Holanda, partido que se llevará a cabo con todas las medidas de seguridad y salud, pues no se tomarán a la ligera un duelo así, por ello hemos reunido puntos importantes que tienes que conocer.

¿Cuándo y a qué hora será el partido?

En un comunicado que lanzó la Selección Mexicana, se informó que el juego ante Holanda tendrá lugar el próximo 7 de octubre con horario por confirmar; se llevará a cabo en las instalaciones del Johan Cruyff Arena, casa del Ajax en Ámsterdam y se espera un duelo de poder a poder.

¿Habrá gente en este partido?

De momento la información dicta que no pues Holanda es uno de los países más afectados en Europa por el coronavirus y uno de los que más trabajo le ha costado aplanar la curva de esta enfermedad, por lo que a menos que la situación mejore en los próximos meses de forma descomunal, se seguirán los procesos dentro de los estadios con un número limitado de personas pero sin aficionados.

¿Por la Selección Mexicana asistirán jugadores de la Liga MX y que jueguen en el extranjero?

Según los rumores existentes hasta este momento, se dice que el ‘Tata’ Martino buscará llevar a sus mejores hombres, es decir, una mezcla de futbolistas de la Liga MX y que jueguen fuera de ella, incluyendo a Raúl Jiménez, Andrés Guardado, Carlos vela entre otros.

La limitante en este punto es que al ser un juego amistoso y no parte de una Fecha FIFA, los clubes no están obligados a prestar a sus jugadores, es decir, los Wolves podrían no darle permiso a Raúl Jiménez de viajar a Ámsterdam para este duelo… pero aún así, hay que estar pendientes de la información.

¿Cuándo fue la última vez que México se midió a Holanda?

El último partido se dio en noviembre del 2014, después del Mundial de Brasil 2014, donde la Selección Mexicana venció a Holanda por marcador de 3-2, siendo Carlos Vela el jugador del día tras marcar un doblete en aquella ocasión.