¿Qué es la XFL, la liga de futbol americano que compró ‘The Rock’?

Debido a la situación actual que se vive en el mundo y ante la crisis económica, muchos personajes buscan ‘expandir sus horizontes’, incursionando en nuevos negocios. Así lo hizo Dwayne Johnson, mejor conocido como ‘The Rock’, exluchador de la WWE, actor de Hollywood y ahora dueño de la XFL, una liga de futbol americano que buscará ‘competir’ con la NFL.

De acuerdo a diversos medios, se dio a conocer que ‘The Rock’, acompañado de algunos otros inversionistas, compraron la XFL por la módica cantidad de 15 millones de dólares. Esta compra se hizo con el fin de ‘revivir’ la liga de futbol americano y es que la pandemia la hundió en la bancarrota, por lo que se buscará darle un ‘segundo aire’.

BREAKING NEWS: @TheRock is the new part-owner of the XFL.

Read more: https://t.co/2KzxOEUTVz pic.twitter.com/x3u2Q8q9Ik

— Sportico (@Sportico) August 3, 2020